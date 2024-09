Cette nouveauté de l’application Gmail va vous aider à lutter contre les spams

Google déploie une fonctionnalité sur l'application Gmail Android et iOS. Déjà présente sur la version Web du service de messagerie, elle permet de mieux repérer les spams et de vous en protéger.

Parmi les mails que nous recevons chaque jour, plusieurs sont malheureusement des spams. Les messages proviennent soi-disant d'une société connue ou d'une banque, mais ce sont des arnaques visant à vous soutirer des informations ou de l'argent. La plupart du temps, c'est facile à voir. Parfois non. Google cherche à lutter contre le phénomène en amont, mais pour les mails qui passent entre les mailles du filet, la firme a mis au point un système de certification visible sur la version Web de la messagerie. Il arrive bientôt dans Gmail sur Android et iOS.

Deux conditions sont nécessaires pour prétendre à la certification. D'abord, adopter le Brand Indicators for Message Identification (BIMI), un standard identifiant l'expéditeur d'un email en affichant le logo d'une marque ou entreprise directement à côté du message, lorsque ce dernier est envoyé via son domaine de messagerie. Il faut également posséder un Verified Mark Certificate (VMC), c'est-à-dire avoir déposé le logo auprès des institutions compétentes. L'option est donc destinée au monde professionnel.

Voici comment Gmail va vous aider à identifier les spams sur Android et iOS

Une fois que la société a obtenu la validation de Google, son logo sera affiché en guise d'avatar et son nom sera suivi d'une coche bleue, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Un moyen simple et très intuitif de repérer rapidement si l'expéditeur est bien celui qu'il prétend être ou s'il s'agit d'un spam. On imagine mal des personnes se faisant passer pour une marque aller jusqu'à suivre la procédure de certification afin de parfaire leur escroquerie.

Google précise que pour voir les coches de certification, il faut utiliser l'application Gmail directement, que ce soit sur iOS ou Android. Elle n'apparaîtra pas si vous vous servez d'une application de messagerie tierce qui récupère le contenu de votre boîte Gmail. L'affichage est actuellement en cours de déploiement. Comme d'habitude avec ce genre de mise à jour, on ne peut pas savoir précisément quand elle débarquera sur son smartphone. Cela peut prendre quelques jours à quelques semaines selon les cas.