Ne mettez pas votre smartphone Pixel à jour, le patch Android de mai est une catastrophe pour la batterie

Depuis que Google a déployé la mise à jour Android de mai sur les smartphones Pixel, beaucoup d'utilisateurs constatent de gros problèmes de batterie. Si ce n'est pas trop tard, ne lancez pas l'installation du correctif.

Il était une fois le Google Pixel

Les mises à jour Android se suivent et se ressemblent. Ou presque. Tout comme Microsoft avec Windows, Google propose des correctifs mensuels essentiellement tournés vers la sécurité des smartphones. Dans l'immense majorités des cas, ils s'occupent de combler des vulnérabilités et de mettre à fin à quelques bugs plus où moins gênants. Le patch de mai ne fait pas exception à la règle. Déployé sur les Pixel 6 à 9 et leur variantes, il traite 28 failles et 3 bugs exactement. Rien qui vaille la peine qu'on en parle en théorie, mais pas cette fois.

Il suffit de se rendre sur réseau social communautaire Reddit ou les forums officiels de Google, entre autres, pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Le titre d'un sujet ouvert le 17 mai est on ne peut plus explicite : “Surchauffe et décharge de la batterie après la mise à jour de mai sur Pixel 9 Pro“. Ces deux soucis sont rencontrés par de nombreux propriétaires d'un mobile Pixel depuis qu'ils ont installé le dernier correctif d'Android.

La batterie des Pixel déraille après la mise à jour Android de mai, mieux vaut l'éviter

Un utilisateur raconte : “J'ai acheté un Pixel 9 en avril, j'étais vraiment content de la durée de vie de la batterie. Après la mise à jour de mai, la batterie est devenue merdique“. Un autre explique que le sien “surchauffe constamment et sa batterie se décharge massivement“. Chez les plus malchanceux, la recharge ne fonctionne carrément plus.

Il semble que certaines applications aggravent la situation, Instagram en tête. Naviguer sur le réseau social fait fondre la batterie comme neige au Soleil d'après les témoignages. Ce n'est pas la seule explication puisque l'on constate la même chose chez des personnes n'utilisant pas d'applis de ce genre.

Devant l'afflux de retours, on espère que Google réagira rapidement pour corriger le tir. Ces derniers mois, les problèmes de batterie sont très présents sur Pixel. Entre les Pixel 4a rendus presque inutilisables après une mise à jour mystérieuse et la limitation de la vitesse de recharge sur tous les modèles de la gamme, il y a de quoi râler.