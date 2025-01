Fans d’Agatha All Along, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous

La série Agatha All Along est reconnue comme une bonne surprise lors de sa sortie en 2024. Nombreux sont ceux qui attendent de revoir la sorcière Agatha Harkness à l'écran, mais cela semble compromis dans l'immédiat.



L'énigmatique série Marvel WandaVision sur Disney+ a permis de découvrir ce qu'il était advenu de la Sorcière Rouge, plus tard centrale dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais elle a aussi introduit Agatha Harkness, la gentille voisine de Wanda se révélant également une sorcière. Laissée sans pouvoir à la fin de la série, elle a eu droit à ses propres aventures dans Agatha All Along.

Les 9 épisodes ont rencontré un petit succès aussi bien auprès des critiques que des spectateurs, et met surtout en place un personnage très important dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). On aurait bien aimé en voir plus au final. Malheureusement, cela restera à l'état de souhait.

Cette nouvelle ne va pas plaire aux fans de la série Marvel Agatha All Along

C'est l'actrice Patti LuPone (la sorcière Lilia dans la série) qui révèle l'information dans un podcast. Elle raconte un échange avec Jac Schaeffer, créatrice de la série : “[Elle] est entrée dans ma caravane et elle a dit : « Patti, je suis juste là pour te dire que Lilia va mourir », et j'ai répondu : « Mais je voulais une deuxième saison ». [Schaffer] a dit : « Je ne fais pas de deuxième saison. Ils voulaient que je fasse une deuxième saison de Wanda Vision et je ne l'ai pas fait. Il y a trop de choses à écrire […]”.

Agatha All Along sera donc une série sans suite, il n'y aura pas de saison 2. D'un point de vue scénaristique, la première se suffit à elle-même, sachant que les quelques questions restées en suspens pourront trouver des réponses ailleurs dans le MCU. Après tout, Agatha All Along est un spin-off de WandaVision, elle-même se déroulant après les événements de Avengers Endgame. Si vous êtes un peu perdu, pas de panique, il suffit de vous référer à notre guide des films et séries Marvel sur Disney+.

