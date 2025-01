Faire tourner Windows 11 sur Windows XP ? Cet utilisateur a relevé l’impossible

Windows XP, nostalgie pour certains, système dépassé pour d'autres, continue d'inspirer des projets étonnants. Un passionné a réussi à faire tourner Windows 11 sur ce vieux système via une machine virtuelle. Ce projet spectaculaire allie technologie moderne et hommage à une époque révolue.

Windows XP, bien qu’obsolète et abandonné par Microsoft depuis près de dix ans, reste une icône pour les passionnés d’informatique. Certains l’utilisent encore, malgré les risques, comme l’ont montré des tests récents. Mais pour d’autres, comme cet utilisateur, XP est avant tout un symbole de nostalgie. Après avoir vu des fans recréer le design rétro des premiers Windows sur des systèmes modernes, cet amateur de défis technologiques a décidé d’aller dans l’autre sens. Il a réussi à exécuter Windows 11, le dernier système de Microsoft, sur une machine virtuelle installée sous cet OS.

Le projet a été partagé sur le subreddit dédié à Windows XP par un utilisateur nommé “WindowsVista64x”. Pour y parvenir, il a utilisé un PC Dell Optiplex 7010 équipé d’un processeur Intel i5 3470 et d’une carte graphique Quadro K1200. À l’aide de VirtualBox 5.2.44, compatible avec XP, il a contourné les restrictions matérielles de Windows 11 en désactivant ses vérifications. L’installation d’un fichier ISO de Windows 11 dans une machine virtuelle a ensuite permis de faire tourner le système. Le résultat est impressionnant : une fenêtre vers le futur, avec l’interface moderne de cette version, s’affiche au sein de l’environnement vintage de l’ancienne.

Pour de nombreux passionnés, ce type de projet n’a pas d’objectif pratique, mais il démontre les possibilités infinies qu’offre la technologie. Ce n’est pas la première fois que des amateurs se lancent dans des expériences nostalgiques. Par exemple, certains ont recréé le look des systèmes Windows des années 90 sur Windows 11. Ce projet s’inscrit donc dans cette mode à revisiter ou réinterpréter des systèmes anciens pour le plaisir de repousser les limites techniques.

Même si ce projet n’est pas fait pour un usage quotidien, il montre à quel point la technologie peut réunir deux époques très différentes. Windows XP représente un temps où les systèmes étaient simples et fiables, tandis que Windows 11 symbolise la modernité avec des fonctionnalités avancées comme l’intelligence artificielle. Ce défi, motivé par un simple “Pourquoi pas ?”, prouve que la passion pour l’informatique permet de repousser les limites et de combiner nostalgie et innovation de manière étonnante, voire parfois, improbable.