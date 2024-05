Vous utilisez encore Windows XP en 2024 ? Voici pourquoi c’est une mauvaise idée

Un utilisateur a récemment réalisé une expérience pour démontrer les dangers d'utiliser une ancienne version de Windows. Les résultats de cette expérience sont alarmants et mettent en évidence les risques de sécurité qui peuvent en résulter.

Microsoft a publié cette semaine les mises à jour de sécurité mensuelles pour Windows 10 et Windows 11. Connues sous le nom de Patch Tuesday, ces mises à jour de mai 2024 corrigent 61 failles, dont 2 critiques, et visent à renforcer la sécurité des systèmes d'exploitation. Pourtant, certains utilisateurs sont encore nostalgiques des anciennes versions comme Windows XP, qui n'a pas été mis à jour depuis dix ans.

Un YouTuber, Eric Parker, a récemment publié une vidéo qui démontre les dangers d'utiliser un système d'exploitation obsolète comme Windows XP. Il a désactivé le pare-feu et l'antivirus sur un PC équipé de cette version pour voir combien de temps il faudrait avant que des logiciels malveillants infectent le système. En quelques minutes, des activités suspectes ont commencé à apparaître, et en deux heures, son ordinateur était gravement compromis par divers malwares.

Voici pourquoi il est risqué d'utiliser Windows XP en 2024

En explorant les fichiers malveillants, Eric Parker a découvert des programmes se faisant passer pour des applications légitimes, comme un fichier nommé “svchost.exe” prétendument créé par “Microsoft compilation” et non “Microsoft Corporation”. Après avoir installé et exécuté Malwarebytes, cet outil de sécurité a détecté huit fichiers malveillants, principalement des chevaux de Troie, des logiciels publicitaires et des portes dérobées.

Ces résultats montrent clairement l'amélioration de la sécurité dans les versions plus récentes de Windows. Un PC sous Windows 10 ou 11, même sans pare-feu et antivirus, résisterait mieux aux attaques initiales. Microsoft continue d'améliorer la sécurité, par exemple en renforçant les protections contre les démarrages de programmes non autorisés et en mettant à jour les systèmes de cryptage pour les rendre plus sûrs.

Il est essentiel de comprendre que les anciennes versions de Windows ne peuvent plus offrir un niveau de protection adéquat contre les menaces actuelles. Les mises à jour régulières et les nouvelles fonctionnalités de sécurité sont indispensables pour protéger les données et la vie privée des utilisateurs. Ignorer ces mises à jour expose donc les systèmes à des risques importants, comme le montre l'expérience de la vidéo.