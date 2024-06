Ne jetez vos jeux PlayStation 3, ils pourraient bientôt être jouables sur PS5

Sony pourrait rendre les jeux PlayStation 3 compatibles avec la PS5. Un souhait formulé par les joueurs depuis maintenant de nombreuses années, mais qui n'a jamais été exaucé. Va-t-on enfin pouvoir ressortir nos disques PS3 du placard ?

Chaque fois qu'une nouvelle génération de console est annoncée, une question surgit presque immédiatement chez de nombreux joueurs : est-ce qu'elle sera rétrocompatible avec les jeux de la précédente ? Une interrogation légitime quand on voit le prix des disques et autres cartouches. Si passer à la nouvelle PlayStation ou la nouvelle Switch signifie dire adieu à sa collection chèrement acquise, beaucoup feront le choix de se contenter de ce qu'ils ont. Répondre à ces attentes n'est cependant pas simple.

En raison de considérations techniques comme l'architecture de la plateforme par exemple, il est parfois impossible ou presque d'assurer une rétrocompatibilité. Avant que la PlayStation 5 sorte, Sony annonce que non, vous ne pourrez pas faire tourner vos jeux PS1, PS2 et PS3 dessus. La déception est grande, mais tout espoir n'est pas perdu quand la question revient sur la table quelques mois plus tard. Depuis, la firme a sorti certains jeux de ses anciennes consoles sur PS5, uniquement en format numérique et via l'abonnement PS Plus. Cela pourrait changer.

Les jeux PlayStation 3 pourraient devenir jouables sur PS5

D'après des sources comme l'insider Nick Baker ou le journaliste Jeff Grubb, Sony serait en train de travailler sur une rétrocompatibilité native de la PS3 sur la PS5. Autrement dit : la possibilité d'insérer votre galette PS3 dans la PS5 et de la lancer. Il s'agit bien sûr de rumeurs impossibles à confirmer pour le moment. Elles s'accordent tout de même sur le fait que cela concernerait quelques titres PS3 uniquement, et que ça ressemblerait à la manière dont Microsoft rend ses consoles rétrocompatibles entre elles.

La question est maintenant de savoir si on peut accorder du crédit à ces suppositions. Dans la mesure où les fabricants de consoles semblent doucement s'orienter vers le tout numérique, on voit mal ce que Sony gagnerait à satisfaire quelques détenteurs de jeux PS3 et d'une PS5. Peut-être qu'il s'agit d'une expérimentation technique permettant de tester leur capacité à proposer ce genre de fonctionnalité à l'avenir.