Amazon prépare une série sur le scandale FTX avec les réalisateurs des films Marvel

La production d'une série limitée de huit épisodes consacrée à l'éclatement et aux scandales de la bourse de cryptomonnaies FTX et de ses dirigeants devrait bientôt commencer chez Amazon.

Le service de streaming Prime Video du géant technologique Amazon prévoirait de tourner une série limitée de huit épisodes sur FTX, la plateforme d’échanges de cryptomonnaies qui a récemment fait faillite. Pour rappel, cette débâcle s’est accompagnée d’un effondrement global du marché des cryptomonnaies.

Puisqu’il s’agit donc d’un événement majeur dans l’univers des actifs numérique, on s’attendait à ce que Netflix ou Amazon s’empare de l’affaire, et c’est finalement ce dernier qui devrait mettre en scène l’histoire. Aux commandes de la série, on retrouvera la société AGBO de Joe et Anthony Russo, célèbres pour avoir réalisé la plupart des films Marvel les plus populaires. On pourra également compter sur le créateur de Hunters, David Weil, qui écrira le premier épisode.

FTX et son fondateur vont avoir droit à une série Amazon

« Il s'agit de l'une des fraudes les plus éhontées jamais commises. Elle traverse de nombreux secteurs – célébrité, politique, académie, technologie, criminalité, sexe, drogue et l'avenir de la finance moderne », ont déclaré les frères Russo dans un communiqué. « Au centre de tout cela se trouve un personnage extrêmement mystérieux aux motivations complexes et potentiellement dangereuses. Nous voulons comprendre pourquoi », ajoutent les Russo à propos du fondateur et PDG de l’entreprise, Sam Bankman-Fried.

Ce dernier serait en partie responsable de l’implosion de la société, qui aurait fait disparaître plus de 2 milliards de dollars de fonds de clients. Bankman-Fried avait quitté son poste de PDG de FTX le 11 novembre, juste avant que sa société ne dépose le bilan. Plusieurs enquêtes des agences fédérales sont actuellement en cours.

Amazon ne sera vraisemblablement pas le seul acteur du marché à parler de la folle histoire sur sa plateforme. Apple serait lui aussi sur le point de conclure un accord pour les droits d'un livre à paraître sur Bankman-Fried et FTX, écrit par l'auteur de The Big Short, Michael Lewis. Vice Media et The Information, une publication consacrée aux entreprises technologiques, collaborent également à un documentaire.