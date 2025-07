Meta ferme des comptes Facebook et Instagram à tour de bras, les conséquences sont désastreuses

Ces derniers jours, de nombreux groupes Facebook et comptes Instagram ont été suspendus d'un coup. Meta parle d'un bug et minimise l'ampleur des dégâts. Ils sont pourtant bien réels.

Votre compte Facebook ou Instagram ne vous appartient pas. Dès sa création, vous acceptez que Meta, la maison-mère derrière ces réseaux sociaux, puisse le suspendre ou le fermer sans préavis si vous enfreignez leurs conditions générales d'utilisation (CGU). C'est tout à fait normal dans l'absolu, mais dans certains cas, cela peut entraîner des situations pénibles. Surtout quand la décision ne semble clairement pas justifiée ou, pire, le résultat d'un bug.

Fin juin 2025, de nombreux administrateurs de groupes Facebook reçoivent un message automatique disant que leur page a été fermée pour violation des CGU. Un groupe de 680 000 membres s'est vu accusé de non respect des normes relatives aux “organisations ou individus dangereux“. Les internautes y partagent des mèmes sur les insectes. Finalement, la plupart des pages sont rétablies au bout de quelques heures ou jours. Meta a depuis reconnu un problème technique. Ça va bien au-delà cela dit.

Des pages Facebook et Instagram sont suspendues apparemment sans raison

Plusieurs personnes ont témoigné auprès de la BBC. Elles expliquent que leur compte Facebook, mais aussi Instagram ont été fermés sans raison, et surtout les conséquences directes de l'incident. Michelle DeMalo par exemple, qui gère différentes pages pour son activité de marketing numérique. Son compte Instagram a été suspendu mi-juin, et comme il est lié à tous ses autres comptes, elle s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain. Résultat : des pertes financières importantes et une réputation en berne, les clients pensant qu'elle ignorait leurs messages.

Pour Brittany Watson, l'impact est plus psychologique. Son compte Facebook désactivé, elle a perdu un moyen de contacter ses proches et de discuter sur des pages en lien avec la santé mentale, grâce auxquelles elle trouvait du réconfort.

Si elle a pu récupérer ses accès au bout de 9 jours, l'expérience l'a poussé à lancer une pétition en ligne pour que Meta s'explique. Elle dépasse les 25 000 signatures au moment de publier cet article. Pour l'instant, le géant américain nie que le bug a eu des effets plus importants qu'annoncé sur ses plateformes. En attendant, les utilisateurs touchés s'accordent tous sur un point : l'absence totale de service client humain au profit d'un IA incapable d'aider.