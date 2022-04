Facebook pourrait perdre 11,8 milliards d’euros à cause de l’anti-pistage d’Apple

D'après une récente analyse du cabinet d'études Lotame, l'outil anti-pistage d'Apple intégré via iOS 14.5 pourrait bien compter des milliards à Facebook en 2022. Plus précisément, les pertes sont estimées à 12,8 milliards de dollars, soit 11,8 milliards d'euros.

Avec iOS 14.5, Apple a mis un sérieux coup de pied dans la fourmilière, notamment via l'intégration d'une tout nouvel outil baptisé App Tracking Transparency. Il s'agit d'un outil anti-pistage qui force notamment les applications à demander l'autorisation à l'utilisateur avant de le pister. Et d'autres termes et si vous refusez, une application comme Facebook ne sera plus en mesure de connaître de nombreuses données à votre sujet, comme votre géolocalisation, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre âge, etc.

Et pour une entreprise comme Facebook qui vit principalement des revenus publicitaires, cet outil pour une meilleure confidentialité est une catastrophe. Dans un élan de désespoir, Facebook avait d'ailleurs menacé les utilisateurs d'iPhone de devenir payant s'ils continuaient à accepter le pistage publicitaire d'Apple. On comprend néanmoins la panique de Facebook, puisqu'en juillet 2021, 75% des utilisateurs avaient adopté l'anti-pistage offert par iOS 14.5.

Vers la fin 2021, Mark Zuckerberg a déclaré que le groupe pourrait perdre dix milliards de dollars en 2022 à cause des nouvelles mesures d'Apple pour la confidentialité des données. Or et d'après une récente étude menée par le cabinet d'analyses Lotame, cette somme pourrait bien être plus élevée.

11,8 milliards d'euros perdus pour Facebook à cause d'Apple

Selon leurs estimations, l'App Tracking Transparency d'Apple continuera à impacter négativement les activités publicitaires de Facebook et d'autres entreprises en 2022, notamment Twitter et Snapchat. D'après Lotame, le manque à gagner s'élèverait à 16 milliards de dollars, toutes entreprises confondues.

Facebook afficherait les pertes les plus lourdes, plus de 80% de l'enveloppe totale, avec donc 12,8 milliards de dollars envolés (11,8 milliards d'euros). Snapchat pourrait perdre quant à lui environ 545 millions de dollars, puis Twitter avec 323 millions de dollars. Quant à YouTube, la perte de revenus est estimée à 2,2 milliards de dollars. Néanmoins et toujours selon les analystes de Lotame, l'impact de l'ATT d'Apple devrait diminuer d'ici le second semestre 2022.

Quoi qu'il en soit, Apple et Facebook entretiennent des rapports tendus depuis l'introduction de l'ATT. Dernière manifestation de ce désamour, Apple a publié sa liste des app iOS incontournables et ô surprise, toutes les applications phares du groupe Meta comme WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger brillent par leur absence.

Source : PhoneArena