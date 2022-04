Facebook : un bug favorise les fake news depuis 6 mois

Pendant plus de 6 mois, Facebook a mis en avant des fake news ainsi que des articles au contenu dangereux dans son onglet dédié à l’actualité. En effet, un bug dans le système de notation, qui permet au réseau social de valider l’ensemble des actualités postées sur sa plateforme, a permis à ces articles d’obtenir 30 % plus de vues. Le problème, détecté en octobre 2021, a depuis été réglé.

« Échec massif du système de notation ». Voici les termes utilisés par les équipes de Facebook pour décrire le problème qui, pendant 6 mois, a fait la promotion d’articles dangereux dans l’onglet Facebook News. En France, ce dernier est disponible depuis février 2022. Mais aux États-Unis, il est en ligne depuis plusieurs années. Pour assurer une information de qualité et éviter l’accès aux fake news, que le réseau social se targue de combattre ardemment depuis bien longtemps, l’entreprise a mis au point un système de notation.

Ce système repose sur une IA capable de scanner les articles postés sur la plateforme et lui attribuer une note. Plus la note est haute, plus l’article est considéré comme viable et intéressant. Il arrive que l’IA en question soit accompagné de « fact-checkers » chargés d’apporter une double vérification à la notation. Mais, en octobre 2021, un rapport stipule que le processus est en proie à un bug conséquent. Au lieu de supprimer les articles contenant des fake news, ce bug les a mis en avant en leur attribuant une bonne note.

Facebook News a fait la promotion d’articles contenant de la désinformation et de la nudité

De fait, ces articles ont enregistré une hausse de 30 % de lecture. En plus des fake news, le bug a également entraîné la mise en avant d’articles intégrant du contenu violent, de la nudité ou encore la propagande russe. Le problème a été classé comme « SEV de niveau un », un rang qui a notamment été attribué au blocage de Facebook par la Russie. Ce n’est que le 11 mars dernier que le bug a été corrigé.

Ce dernier n’aurait eu « aucun impact significatif et à long terme sur [les] mesures » de la plateforme, selon le porte-parole de Facebook. Le système de notation est depuis longtemps controversé, notamment concernant son implication dans la suppression d’articles couvrant des guerres ou des sujets politiques. Facebook n’a pas encore communiqué de données sur son effet réel sur la publication d’actualités auprès des utilisateurs.

