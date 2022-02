Facebook News est disponible dès aujourd’hui, toutes vos actualités sur un seul réseau social

Dès aujourd’hui, si vous faites partie du panel d’utilisateurs sélectionnés, vous aurez accès à Facebook News, un nouvel onglet au sein du réseau social. En partenariat avec de nombreux médias français, ce dernier affiche les actualités du jour d’un côté, puis celles qui vous intéressent le plus de l’autre. Son déploiement global est prévu pour mai de cette année.

En 2020, Meta (qui ne portait pas encore ce nom) a annoncé l’arrivée de Facebook News en France. Il aura finalement dû attendre 2 ans de plus, mais ça y est, l’onglet dédié aux actualités du moment est enfin disponible dans l’Hexagone. Dès aujourd’hui, un petit groupe d’utilisateurs sélectionnés peuvent découvrir cette nouvelle section de leur réseau social, déjà lancé aux États-Unis fin 2019, puis au Royaume-Uni, en Allemagne et en l’Australie. Meta précise que l’ensemble des utilisateurs français devrait pouvoir en profiter d’ici mai 2022.

Au total, deux onglets composent cette nouvelle section. Le premier est « comme le journal télévisé de 20 heures », explique Jesper Doub, directeur des partenariats avec les médias d’actualité pour l’Europe chez Meta. En effet, celui-ci est un fil d’actualités classique qui propose l’ensemble des informations importantes de la journée. On y retrouve donc plusieurs médias ayant signé un partenariat avec Facebook. Cet onglet est le même pour tous les utilisateurs, à l’inverse du second qui est personnalisé en fonction des centres d’intérêts de chacun.

Meta lance Facebook News dès aujourd’hui

L’ensemble des articles se trouvant au sein de Facebook News seront quant à eux sélectionnés par des journalistes de Media Services, une filiale de l’AFP. Fabrice Frie, PDG de l’AFP, s’est par ailleurs dit fier de ce partenariat avec Meta, qu’il considère comme « une reconnaissance de l’expérience et de la qualité du travail de notre filiale spécialisée dans les contenus éditoriaux à la demande ». À noter qu’il ne sera pas possible de lire les articles au sein même de Facebook. Toutes les actualités apparaîtront seulement avec leur titre, couverture et le nom du média l’ayant rédigé.

Pour mener à bien son ambition de proposer une actualité sourcée et fiable, Meta a, en plus de l’AFP, signé de nombreux partenariats avec plusieurs médias français. Parmi eux, on retrouve aussi bien des journaux nationaux et régionaux, ainsi que des quotidiens ou des magazines. Certains noms ont déjà annoncés, à l’instar de Libération, Le Figaro, Les Échos Le Parisien-Aujourd’hui en France, Le Journal du dimanche, Nice-Matin, La Voix du Nord, BFM-TV — RMC, Capital, Femme actuelle, L’Équipe, L’Express, Voici ou encore les journaux du groupe Ebra (Le Progrès, L’Alsace, etc.).

Facebook veut redorer son blason entaché par les fake news

Une ambition pleinement assumée. « À côté du fil d’actualité classique de Facebook, Facebook News est l’endroit où l’on fournit uniquement des informations venant de sources vérifiées », affirme Jesper Doub. Pour étoffer l’offre, Meta prévoit même de passer d’autres accords dans les mois et années à venir. « Des discussions continuent et d’autres partenaires viendront sûrement rejoindre la liste », a confirmé Mathieu Fritsch, responsable des partenariats de Meta avec les médias d’information en France et en Europe du Sud.

Si le groupe de Mark Zuckerberg estime qu’il s’agit d’une « opportunité formidable d’élargir leur audience » pour les médias partenaires, les aidant ainsi à atteindre un nouveau public et à développer leur portefeuille d’abonnés, la raison d’être de cette section pourrait être toute autre. Régulièrement épinglé pour diffuser en masse des fake news et de la désinformation, notamment depuis le début de la pandémie de COVID-19 et l’arrivée des vaccins, Facebook pourrait y voir là une occasion de montrer patte blanche et faisant la promotion d’actualités sourcées.