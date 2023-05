Facebook Messenger va supprimer son application sur Apple Watch

Coup de tonnerre pour les propriétaires d’Apple Watch, l’application Messenger de Meta va disparaître d’ici quelques jours seulement, même si les utilisateurs pourront toujours voir les messages entrants.

Meta met fin à son application Messenger pour Apple Watch le 31 mai, a confirmé l'entreprise. Les utilisateurs d'Apple Watch qui ont installé l'application sont informés « qu’après le 31 mai, Messenger ne sera plus disponible en tant qu'application Apple Watch, mais vous pourrez toujours recevoir des notifications Messenger sur votre montre ».

L'application Messenger a été introduite sur l'Apple Watch en 2015 avec la possibilité d'envoyer des clips audio, des autocollants et des messages de réponse de la smartwatch, mais ne permettait pas au porteur d'envoyer des réponses textuelles. Taper un message sur le petit écran n'est de toute façon pas une chose très amusante ou facile à faire.

Clap de fin pour Messenger sur Apple Watch

Au fil des ans, de nombreux développeurs ont abandonné la prise en charge de l'Apple Watch. Un certain nombre de créateurs d'applications de premier plan, dont Google Maps, Amazon, eBay, Slack et Target, ont choisi de retirer leurs applications autonomes pour l'Apple Watch, et c’est désormais au tour de Meta d’abandonner l’une des siennes.

Apple s'est progressivement détourné de la promotion de l'Apple Watch en tant que foyer d'applications, l'entreprise se concentrant sur les fonctions de fitness et de santé en tant que fonctionnalité principale. De récentes rumeurs suggèrent d’ailleurs qu'Apple a l'intention de faire des widgets interactifs une grande partie de sa refonte de watchOS 10, ce qui a été interprété comme une preuve que les applications dédiées ne se sont pas révélées suffisamment populaires.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer la décision de Meta. Tout d'abord, l'interaction limitée a nui à l'attrait de l'application. Cela a pu affecter son public potentiel. Meta licencie également environ 10 000 employés et recentre ses efforts dans le but de réduire les coûts. Cela signifie qu'il faut supprimer les projets moins essentiels, et on peut supposer que Messenger pour l'Apple Watch n'était pas une priorité absolue.

Pourtant, du côté d’Android, Meta adopte une stratégie complètement différente. Comme nous le rapportions il y a quelques jours, l’entreprise vient tout juste de lancer une application WhatsApp sur les montres connectées sous Wear OS 3. L’entreprise ne se détourne donc pas du marché des montres en général, mais juste des Apple Watch. Pour rappel, l’application Messenger de Meta devrait disparaître dès le 31 mai prochain.