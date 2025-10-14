Facebook : les offres d’emploi font leur retour sur le réseau social, tremble LinkedIn !

Facebook réintroduit progressivement les offres d'emploi sur sa plateforme, après leur disparition en 2022. Disponible dans la section Marketplace, celles-ci se concentrent principalement sur les premiers emplois et les services à la personne. Avec quelques exceptions amusantes.



En 2017, Facebook – qui s'appelait encore Facebook à l'époque – se lance sur le marché de l'emploi. Littéralement, puisque le réseau social se met à proposer des offres d'emploi. Les utilisateurs pouvaient alors poster leurs propres annonces et, inversement, envoyer leurs candidatures. Les premiers tests ont visiblement été concluants puisque l'année suivante, la fonctionnalité se déploie dans plus de 40 pays à travers le monde.

Mais tout s'arrête en 2022. Sans vraiment d'explications, la fonctionnalité n'est de nouveau disponible qu'en Amérique du Nord, avant de disparaître totalement en 2023. La faute à LinkedIn et son influence écrasante sur le marché ? Peut-être, mais visiblement pas assez pour que cela décourage Meta (qui a eu le temps de se renommer depuis). En effet, les offres d'emploi font aujourd'hui leur grand retour sur le réseau social.

Facebook veut de nouveau vous aider à trouver un travail

Aux États-Unis, il est ainsi possible de retrouver des offres d'emploi dans la section Marketplace du réseau social, au sein d'un onglet dédié. D'après Meta, celles-ci pourraient également débarquer dans certains groupes spécialisés, facilitant ainsi la navigation pour les utilisateurs habitués à chercher du travail de cette manière, d'autant que la méthode s'est popularisée depuis la retrait de la fonctionnalité. Cette fois, il semblerait d'ailleurs que Facebook vise particulièrement les offres de premier emploi, ainsi que de service à la personne.

Bien entendu, certaines restrictions sont prévisibles. Impossible par exemple de poster une annonce pour du contenu pour adultes, ou de la vente de substances illicites. En revanche, d'autres sont un peu plus incompréhensibles. Comme le note The Verge, il est notamment impossible de publier une annonce pour un ou une baby-sitter, alors que les groupes spécialisés dans cette niche sont légion. Notons aussi qu'il faut avoir au moins 18 ans pour publier ou candidater à une offre une d'emploi.

