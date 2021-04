Facebook introduit de nouvelles fonctionnalités audio pour concurrencer Clubhouse

Facebook mise tout sur l'audio. L'entreprise a annoncé lundi plusieurs produits qui mettent l'accent sur le contenu vocal plutôt que sur le texte, les images ou la vidéo. Ces produits seront lancés au cours des prochains mois et, dans certains cas, ne concerneront qu'un nombre limité d’utilisateurs.

Facebook vient de lancer tout un tas de nouvelles fonctionnalités audio pour concurrencer Clubhouse, le réseau dont tout le monde parle. Celles-ci comprennent des “Rooms” uniquement audio pour des discussions en direct, ainsi que des “Soundbites” pour le partage de courts messages vocaux. Facebook a même lancé une nouvelle fonctionnalité de podcasting. En effet, les utilisateurs pourront également trouver et écouter des podcasts sur l'application Facebook

L'une des fonctionnalités phares présentées par la société, appelée “Soundbites“, permettra aux utilisateurs d'enregistrer de courts clips vocaux et de les publier dans leur fil d'actualité comme ils le font pour les photos, les textes et les vidéos. Le fonctionnement rappelle celui de TikTok, mais uniquement avec des clips audio. Facebook en a d’ailleurs profité pour améliorer sa fonctionnalité d’enregistrement audio. En effet, la qualité sonore a été améliorée même dans des environnements bruyants, et vous aurez accès à un mélangeur de pistes audio, à une collection croissante d'effets sonores, à des effets vocaux ainsi qu’à des filtres.

Facebook s’attaque directement à Clubhouse

La société teste également une version uniquement audio de Rooms, un outil de vidéoconférence qu'elle a lancé l'année dernière en concurrence avec Zoom. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être lancée cet été sur Facebook et Messenger. Le géant américain commencera également à tester les salles audio en direct au sein de groupes sur Facebook. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Facebook entend bien concurrencer directement Clubhouse, dont la version Android est attendue d’ici quelques semaines.

Facebook a indiqué qu'il prévoyait de permettre aux utilisateurs de faire payer l'accès à leurs salles audio en direct par un achat unique ou un abonnement, afin de permettre aux créateurs de monétiser cette nouvelle fonctionnalité. La société va créer un fonds qui permettra de payer les influenceurs pour qu'ils fassent des clips sonores. Facebook avait aussi lancé récemment Hotline, un sérieux concurrent de Clubhouse, mais celui-ci est encore en bêta.

Source : Facebook