Facebook et Instagram vont faire payer la certification 16€ par mois, comme Twitter

Ce week-end, Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook et Instagram vont lancer une phase de test pour rendre la certification payante. Celle-ci coûtera 13€ par mois sur la version web et 16€♠ par mois sur smartphone. Une stratégie très certainement inspirée de celle d’Elon Musk sur Twitter.

Comme un air de déjà vu. Hier, Mark Zuckerberg a annoncé le lancement de Meta Verified, un abonnement permettant d’obtenir son badge de certification sur Facebook et Instagram moyennant finance. « Cette nouvelle fonctionnalité vise à renforcer l’authenticité et la sécurité de nos services », assure le patron de Meta sur ses réseaux sociaux. Si le badge est sans doute le plus gros avantage de cet abonnement, la firme a pris soin d’en glisser quelques autres.

Ainsi, les abonnés auront accès à des stickers exclusifs pour leurs Stories et Reels, ainsi que 100 Étoiles gratuites par mois sur Facebook, la monnaie virtuelle qui permet de soutenir ses créateurs préférés. À cela s’ajoutent une plus grande visibilité auprès des autres utilisateurs ainsi qu’un accès prioritaire au service client des plateformes.

Meta s’inspire de Twitter, pour le meilleur comme pour le pire

Bien entendu, tout cela a un prix. Pour l’heure, la fonctionnalité est uniquement testée en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour la modique somme de 19,99 dollars australiens sur la version web et 24,99 dollars australiens sur smartphone, soit environ 13 €/mois et 16 €/mois. Certaines conditions doivent également être respectées, comme le fait d’avoir minimum 18 ans ainsi que l’obligation de fournir une carte d’identité. Les entreprises ne pourront pas souscrire à l’abonnement.

« À long terme, nous voulons construire une offre d’abonnement qui a de la valeur pour tout le monde, y compris les créateurs, les entreprises et notre communauté au sens large », écrit Meta. « Conformément à cette vision, nous faisons évoluer la signification du badge vérifié afin que nous puissions élargir l’accès à la vérification et que davantage de personnes puissent avoir confiance dans l’authenticité des comptes avec lesquels elles interagissent. »

Difficile de ne pas faire la comparaison avec Twitter qui, sous l’impulsion d’Elon Musk, a été la première plateforme à rendre payante sa certification. Si, à l’époque, la nouvelle a fait polémique, force est de constater que la stratégie s’avère efficace, attirant de fait la convoitise chez la concurrence. Un nouveau standard vient d’être créé pour les réseaux sociaux.

