Facebook Gaming : clap de fin pour l’application Android et iOS

Facebook va fermer l'application Android et iOS de Facebook Gaming dès le 28 octobre 2022. La nouvelle vient d'être confirmée par l'équipe du service. Néanmoins, la plateforme restera accessible via l'appli Facebook.

Souvenez-vous, en 2019, Facebook s'est lancé sur le marché du jeu vidéo avec Facebook Gaming, une plateforme de streaming pensée pour concurrencer un certain Twitch. Autant le dire tout de suite, la sauce n'a jamais vraiment prise. Malgré des performances qui lassaient à désirer, la firme américaine a continué d'améliorer son service, avec l'ajout d'un volet cloud gaming en octobre 2020.

Cette fonctionnalité permet d'accéder à des free-to-play modestes hébergés sur le cloud de la compagnie. Ces petits jeux sont accessibles directement sur le réseau social depuis l'onglet Gaming, mais pas que.

En effet, une application Android et iOS de Facebook Gaming était également disponible. Via cette appli, les joueurs pouvaient streamer directement leurs parties de jeux mobile, et regarder facilement les streams de leurs créateurs de contenus préférés.

Nous employons l'imparfait car nous venons d'apprendre ce mardi 30 août 2022 que l'application Android et iOS de Facebook Gaming fermera ses portes dès le 28 octobre 2022. La nouvelle a été confirmée par les équipes du service via un communiqué publié ce dimanche.

L'appli Facebook Gaming ferme ses portes

“A partir du 28 octobre 2022, l'application Facebook Gaming pour iOS et Android ne sera plus disponible. Après cette date, cette application ne fonctionnera plus. Vous pouvez télécharger les données de recherche de votre application de jeux ici”, annonce l'entreprise.

Elle poursuit : “Nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez fait pour créer une communauté florissante pour les joueurs et les fans depuis le lancement de cette application. Il s'agissait véritablement d'un effort de la communauté pour apporter de nouvelles fonctionnalités de jeu à Facebook”.

Comme le précise Meta, il sera toujours possible de trouver les jeux, les steamers et les groupes/communautés en visitant Gaming depuis l'application Facebook. Quoi qu'il en soit, la fermeture de l'appli Android et iOS de Facebook Gaming sonne comme une défaite pour l'entreprise. Rappelons que Meta avait investi massivement dans le projet Facebook Gaming, ce qui avait conduit notamment à des accords d'exclusivités avec YouTube ou encore Mixer, l'ancien plateforme de streaming de Microsoft.

Source : Eurogamer