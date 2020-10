Facebook censure une photo d’oignons, ils seraient “trop sexy”

Facebook vient de censurer une photo montrant des oignons. D'après l'algorithme du réseau social, le cliché est “trop sexualisé” pour être publié sur la plateforme. Une nouvelle fois, l'algorithme de Facebook a fait de l'excès de zèle.

Ce 3 octobre 2020, Jackson McLean, responsable de Gaze Seed Co., un magasin de semences et d'engrais au Canada, a publié sur Facebook une photo montrant des oignons empilés dans un panier un osier. Comme le rapportent nos confères de CNBC, l'algorithme de Facebook a rapidement censuré la publication.

“Nous avons été informés l'autre jour que c'est l'image a été jugée ‘trop sexualisée' et qu'ils ont dû l'interdire du site” explique Jackson McLean, amusé par la méprise. “Il faut avoir beaucoup d'imagination pour regarder ça et en tirer quelque chose de sexuel. Je suppose que quelque chose dans les deux formes rondes pourrait être mal interprété comme des seins ou quelque chose comme ça” estime le responsable. Heureusement, un modérateur de chez Facebook a rapidement corrigé le tir.

L'algorithme de Facebook a encore censuré une photo par erreur

Sans surprise, c'est l'algorithme de Facebook destiné à repérer les images de nudité qui est responsable. Le réseau social américain interdit fermement les “contenus montrant la nudité ou à connotation sexuelle”. Interrogée par CNBC, Meg Sinclair, responsable des communications de Facebook Canada, déclare : “nous utilisons une technologie automatisée pour empêcher la nudité dans no applications. Mais parfois, il ne reconnaît pas la différence entre un oignon walla walla (NDLR : la variété d'oignons sur l'image) et, bref, vous savez ce que je veux dire. Nous avons restauré la publication et nous sommes désolés du problème rencontré par l'entreprise”.

C'est loin d'être la première fois que l'algorithme de Facebook s'emmêle les pinceaux. En 2018, Facebook a notamment censuré une photo d'Emmanuel Macron en visite à Saint-Martin pour “nudité et actes sexuels”. Moins surprenant, l'algorithme du réseau social a notamment bloqué la publication d'une photographie du célèbre tableau de Gustave Courbet, intitulé « L’Origine du Monde ». L'oeuvre représente un sexe féminin entièrement nu vu de face. Avez-vous déjà vu une de vos photos censurées par Facebook sans raison apparente ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

