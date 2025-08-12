Face à la colère des abonnés, OpenAI prépare un changement de taille pour GPT-5

Le lancement de GPT-5 devait marquer un nouveau tournant pour ChatGPT. Mais une limite d’utilisation jugée trop stricte a rapidement déclenché une vague de critiques. OpenAI promet désormais plus de liberté pour ses abonnés.

Lancé en 2022, ChatGPT s’est imposé comme un outil incontournable pour des millions d’utilisateurs à travers le monde. Capable de répondre à presque toutes les questions, d’écrire des textes ou de générer du code, il évolue à chaque nouvelle version. Avec GPT-5, dévoilé début août 2025, OpenAI présente un modèle plus puissant et polyvalent, décrit par Sam Altman comme le meilleur jamais conçu. Selon lui, ce dernier est capable de mener à bien des tâches complexes de bout en bout, avec une logique proche de celle d’un groupe d’experts.

Pourtant, cet enthousiasme a été vite freiné. Les abonnés ChatGPT Plus, qui paient 20 € par mois pour accéder aux modèles les plus avancés, ont découvert que la version « Thinking » de GPT-5 était limitée à seulement 200 messages par semaine. Une mesure jugée trop restrictive, surtout pour ceux qui utilisent l’IA de manière intensive pour leurs études ou leur travail. La comparaison avec les versions précédentes, moins limitées, a accentué le mécontentement. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages exprimaient la frustration de payer un service premium tout en voyant ses capacités réduites.

OpenAI relève le quota d’utilisation de GPT-5 pour calmer la colère des abonnés

Face à la contestation, Sam Altman a annoncé sur X que le quota de messages serait « significativement augmenté » pour les abonnés Plus. Il affirme que toutes les limites de modèles seront relevées par rapport à celles d’avant GPT-5, ce qui laisse espérer un retour à un usage plus fluide. Cependant, aucune donnée chiffrée n’a été communiquée pour l’instant.

En parallèle, OpenAI prépare une mise à jour de l’interface pour indiquer clairement quel modèle est en cours d’utilisation. Cette transparence devrait aider les utilisateurs à mieux comprendre les performances et les éventuelles limites rencontrées. Le retour en arrière sur la suppression du modèle GPT-4o, après de nombreuses plaintes, montre que l’entreprise ajuste rapidement sa stratégie en fonction des retours. Mais ces changements montrent aussi que ChatGPT pourrait continuer à alterner entre nouveautés impressionnantes et limitations qui déçoivent, ce qui risque de laisser les utilisateurs partagés entre enthousiasme et frustration.