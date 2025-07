ChatGPT explose tous les records, voici combien de requêtes il traite chaque jour

ChatGPT s’impose comme l’un des outils les plus utilisés au monde. Ce programme enregistre désormais des milliards d’interactions chaque jour. Et sa croissance ne montre aucun signe de ralentissement.

Lancé en 2022 par OpenAI, ChatGPT a rapidement attiré l’attention du grand public. Ce chatbot basé sur l’intelligence artificielle peut répondre à presque toutes les questions, rédiger des textes ou aider à coder. Accessible et rapide, il s’est imposé comme un outil quotidien pour des millions de personnes. Il est utilisé aussi bien par des élèves que par des professionnels ou des curieux.

Au fil des versions, ChatGPT est devenu bien plus qu’un simple assistant textuel. GPT-4 Turbo a marqué un tournant avec des réponses plus rapides et des capacités étendues. Puis GPT-4o a repoussé les limites, en comprenant le texte, la voix, l’image et même la vidéo. Le nouveau générateur d’images lancé cette année a connu un tel succès qu’il aurait temporairement fait surchauffer les serveurs GPU d’OpenAI. Certains parlent d’un outil qui pense et crée comme un humain, capable de répondre instantanément avec un ton naturel et cohérent.

ChatGPT dépasse les 2,5 milliards de messages par jour dans le monde

Selon le média Axios, ChatGPT traite 2,5 milliards de requêtes chaque jour à travers le monde, soit 29 000 par seconde. Rien qu’aux États-Unis, environ 330 millions de messages sont envoyés quotidiennement. En décembre 2024, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, annonçait déjà 1 milliard de requêtes par jour. En seulement huit mois, le volume a donc plus que doublé. Ce rythme de croissance impressionne, même dans le secteur de la tech, où peu d’outils atteignent ce niveau d’usage aussi rapidement.

Aujourd’hui, ChatGPT est utilisé dans tous les domaines : éducation, travail, loisirs, création de contenu ou gestion de données. Il rivalise peu à peu avec les moteurs de recherche. Google, par exemple, reçoit entre 13 et 16 milliards de recherches par jour selon plusieurs études. Mais ce programme, en plus de répondre, rédige, explique, corrige et crée à la volée. De plus en plus d’internautes le préfèrent pour sa capacité à fournir des réponses immédiates, contextualisées et souvent plus claires qu’un simple lien. Et avec l’arrivée de fonctions comme la voix, l’image ou la vidéo, l’IA s’impose comme un outil central du web de demain.