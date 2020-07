Samsung développe un processeur Exynos 5 nm pour les PC Windows ARM

Samsung serait en train de développer un processeur Exynos pour des PC Windows ARM. Selon le rapport repris par Sam Mobile, il s’agirait d’un Exynos 1000. Le constructeur donne l’impression de chercher à faire croître les parts de marché de ses processeurs Exynos, tout le contraire de ce que l’on aurait pu penser il y a plusieurs mois…

A en croire un rapport repris par nos confrères de Sam Mobile les équipes de R&D de sa division semi-conducteurs Exynos tournent à plein régime. Samsung serait ainsi en train de développer un processeur Exynos à destination des PC Windows ARM. Les SoC Exynos étaient jusqu’ici surtout proposés dans les versions européennes des smartphones Samsung Galaxy. A en croire le blog, Samsung adapterait sa future puce Exynos 1000 5 nm, qui pourrait changer de nom et s’appeler Exynos 1.

Samsung compte bien ne pas laisser Qualcomm seul sur le marché des SoC ARM pour les PC Always Connected

On parle déjà depuis plusieurs semaines du futur SoC Exynos 1000. Il devrait s’agir du premier SoC Samsung construit autour de coeurs ARM standard. Les personnalisations du constructeur ne sont en effet plus aussi convaincantes que par le passé : depuis maintenant plusieurs années, les performances des processeurs Exynos sont de plus en plus franchement en deçà des performances de leurs équivalents Qualcomm Snapdragon. Samsung a ainsi décidé de fermer son centre de recherche américain où ces personnalisations étaient réalisées.

Pourtant, alors que l’on pouvait penser que le constructeur abandonnerait purement et simplement ses puces Exynos, on a appris, au contraire, que Samsung cherche à développer leurs parts de marché. Samsung a ainsi récemment noué un contrat avec Vivo pour lui fournir ses puces. Le constructeur a depuis lancé plusieurs modèles de smartphones sous Exynos 980 et 880. Le développement de SoC à destination des PC pourrait ainsi être la prochaine étape.

Et il n’est pas vraiment difficile de comprendre pourquoi. Pour l’heure, seul Qualcomm développe des processeurs ARM pour les PC dits « Always connected » (Snapdragon 8cx, 8c et 7c). Apple a également annoncé son intention de passer sous son propre silicium ARM – ce qui devrait pousser la concurrence à faire de même. L’architecture ARM a beaucoup d’avantages : elle est conçue pour limiter la consommation énergétique, et il est possible de tout mettre sur le même bout de silicium – GPU, CPU, DSP et autres unités de calcul.

C’est la condition sine qua none pour créer des ordinateurs dont l’autonomie est interstellaire, et on s’attend donc à une forte croissance de ce marché dans les prochaines années.