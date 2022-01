L’excellente tablette Lenovo P11 est à moins de 160 € (35% de réduction)

La tablette tactile Lenovo P11 fait l'objet d'une réduction de 35% sur AlieExpress. Elle est à 159 € au lieu de 249 €. Si vous recherchez une tablette performante à bon prix, c'est une occasion à ne pas manquer.

Lancée en 2021, la Lenovo Tab P11 est une tablette milieu de gamme qui assure des prestations plus que correctes pour son positionnement. Elle jouit d'une bonne finition et embarque le processeur Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (modèle en promotion). Alors qu'elle a été lancée au tarif de 249 €, la tablette voit son prix chuter sous la barre des 160 €.

C'est grâce à un bon plan proposé chez Aliexpress. À la base, le produit bénéficie déjà d'une réduction de 25% puisqu'il est affiché à 179 € au lieu de 249 €. Mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 20 € grâce au code promo SDFRJ128. Code à renseigner dans l'emplacement prévu au niveau du panier avant de valider votre commande. Le prix passe alors systématiquement à 159,99 €.

Pour revenir aux caractéristiques de la Lenovo Tab P11, elle dispose d'un écran LCD de 11 pouces d'une définition de 2000 x 1200 px. C'est la version WiFi (AC) qui est ici en promotion. Sa batterie de 7700 mAh lui permet de tenir jusqu'à 2 jours en une charge. Elle est compatible avec une recharge de 20W.

Somme toute, la Lenovo Tab P11 est une excellente tablette qui tient la route pour les usages les plus courants du quotidien. Tout en offrant une autonomie au-dessus de la moyenne. Pour profiter de ce tarif avantageux, c'est maintenant qu'il faut sauter le pas.