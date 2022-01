L’excellent Poco M3 Pro 5G en version 128 Go est à moins de 190 €

Vous recherchez un smartphone 5G à moins de 200 € ? L'excellent Poco M3 Pro déjà proposé à bon prix à la base voit son tarif baisser 17% sur la boutique officielle de Poco France sur Aliexpress.

VOIR L'OFFRE

Proposé au tarif conseillé de 229,90 € habituellement, le Poco M3 Pro est en promo sur la boutique Poco France sur Aliexpress. Le smartphone est affiché à 189,90 €, soit 40 € de moins que son prix normal. Vous bénéficiez d'une réduction de 17%. À ce tarif, vous avez l'occasion d'acheter l'un des smartphones 5G les moins chers du marché à un prix encore plus accessible.

En ce qui concerne ses caractéristiques, le Poco M3 Pro embarque le SoC MediaTek Dimensity 700 gravé en 7nm. Cette puce compatible 5G assure des performances confortables pour la plupart des situations d'usage au quotidien. D'autant qu'il est épaulé par 6 Go de mémoire vive. La version en promo est celle disposant de 128 Go de stockage. Le Poco M3 pro dispose d'un écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement maximal de 90 Hz.

Le taux est variable et oscille automatiquement entre 30 et 90 Hz selon ce qu'exige la tâche en cours afin de ménager la batterie. Cette dernière est d'une capacité de 5000 mAh et est compatible avec une charge rapide 18 W. enfin pour la partie photo, le smartphone dispose de trois capteurs à l'arrière : 48 +2 +2 mégapixels et capteur de 8 MP pour les selfies. Au nombre des petits bonus bien sympas, le Poco M3 Pro embarque un capteur NFC et dispose d'un port Jack 3,5 mm.