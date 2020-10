Excel : Microsoft revoit le tableur en profondeur, les données peuvent se mettre à jour via internet

Excel accueille aujourd’hui une petite révolution dans son histoire. Il est en effet possible d'enrichir considérablement le contenu des cellules via une fenêtre dynamique et d’importer ses propres données directement dans les tableau. Une manière de rendre le logiciel beaucoup plus souple dans son utilisation par les professionnels.

Excel a toujours été un pilier de l’offre bureautique de Microsoft. Lancé en 1985, le tableur a su séduire les utilisateurs par sa simplicité et son efficacité. S’il était possible d’y inclure que des chiffres et des lettres par le passé, le service a évolué en permettant de placer des variables et des données plus complexes. Aujourd’hui, il donne la possibilité de pouvoir importer ses propres données et rend ses cellules plus dynamiques.

En effet, Microsoft a annoncé un partenariat avec l’éditeur Wolfram, qui développe des logiciels et algorithmes scientifiques, pour aider à inclure beaucoup plus de choses dans son tableur. Il est désormais possible d’exploiter une base de données et d’y placer les siennes.

A lire aussi – Microsoft Office 365 : Excel permet maintenant de gérer son compte en banque

Par exemple, une cellule peut désormais héberger une page dynamique contenant beaucoup d’informations sur un pays, un personnage historique ou des informations sur un élément chimique. Si l’envie vous en prend, vous pouvez également placer des données géographiques dans une cellule en utilisant Bing Maps. Les données, qui peuvent être nombreuses, apparaissent alors dans une fenêtre dédiée en passant sur la cellule. Les tableaux déjà existants peuvent être modifiés pour accueillir ces nouvelles fonctionnalités. Cerise sur le gâteau, elles se mettent à jour automatiquement via Internet.

Importer ses propres données

Excel permet aussi d’importer ses propres données via le service Power Query. Tout se fera simplement et sans casse, promet Microsoft. Une manière de rendre l’utilisation du logiciel bien plus profonde, que ce soit dans un usage à but financier, scientifique ou autre. Le tableur, déjà indispensable pour beaucoup, va donc prendre une nouvelle dimension, pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Souvent imité mais jamais égalé, il se dote de nouveaux arguments de poids pour séduire.

Pour le moment, cette nouvelle version d’Excel n’est disponible que pour les Insider à travers une bêta. Néanmoins, si les tests sont concluants, cette mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs de Microsoft 365, sur Windows et mobile. La transition des données sera elle disponible pour les usagers de Power BI Pro.

Source : Excel