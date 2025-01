Êtes-vous prêt à confier vos sentiments à une IA ? Microsoft veut faire de Copilot un psychologue virtuel

Microsoft travaille sur un projet ambitieux : transformer Copilot en un assistant capable de fournir un soutien émotionnel et des conseils médicaux. Grâce à un brevet récemment dévoilé, on a vu que l’entreprise imagine une IA capable d’analyser les émotions des utilisateurs et de s’adapter à leurs besoins en temps réel.

L’intelligence artificielle continue de repousser les frontières de ce qui semble possible. Microsoft, avec son assistant Copilot, explore désormais une voie inattendue : celle de la thérapie émotionnelle et du soutien médical. Dans un brevet récemment publié, l’entreprise détaille un système où l’IA pourrait analyser les émotions des utilisateurs pour leur offrir une aide personnalisée, voire détecter des situations d’urgence.

Baptisé “Providing emotional care in a session“, ce système s’appuie sur des interactions entre l’utilisateur et une IA. L’utilisateur peut envoyer des images ou partager des informations sur ses expériences personnelles. À partir de ces données, le programme analyse les émotions et les associe à un profil contenant des informations comme les préférences, les déclencheurs émotionnels ou les goûts de cette personne. Ces données permettent à l’assistant de comprendre l’état émotionnel du moment et de fournir un accompagnement adapté.

Microsoft veut faire de Copilot un compagnon émotionnel plus humain

L’ambition de Microsoft ne date pas d’hier. Dans une interview donnée en octobre 2024, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, avait partagé la vision de l’entreprise : transformer Copilot en un assistant émotionnel capable d’interagir de manière plus humaine. Ce dernier expliquait que Copilot ne sera plus seulement un outil technique, mais un véritable compagnon numérique, capable d’interpréter les émotions et de proposer des interactions personnalisées en temps réel. Ce projet s’inscrit dans l’idée de créer une IA qui peut “penser plus profondément” et mieux accompagner les utilisateurs.

Si cette innovation promet de révolutionner l’accompagnement émotionnel, elle inquiète aussi. La gestion des données personnelles, la précision de ses analyses ou encore la sécurité des informations seront des défis importants à relever. Confier des tâches aussi sensibles à une IA pose également des questions éthiques, notamment face à des situations où les utilisateurs pourraient développer une dépendance émotionnelle envers ces systèmes. Par exemple, certains ont déjà tissé des relations très personnelles avec des chatbots en les utilisant comme des compagnons virtuels pour combler un besoin affectif. Malgré ces obstacles, Microsoft poursuit ses recherches, soutenue par des technologies comme LongMem, capable de mémoriser un contexte illimité, et les avancées vocales ultra-réalistes de Copilot.

Source : United States Patents (pdf)