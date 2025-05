Et si toucher votre smartphone vous sauvait la vie ? On vous explique comment

Des chercheurs ont mis au point un système permettant aux smartphones de détecter si nous sommes dans une situation de danger vital bien particulière, à côté de laquelle on peut facilement passer.

Nos appareils connectés font attention à nous. Au-delà de leurs fonctions premières, les montres et bracelets intelligents sont capables de prendre des mesures en lien avec notre santé. Qui n'a pas entendu au moins une fois l'histoire d'un homme où d'une femme dont l'Apple Watch a détecté un grave problème cardiaque invisible ? Et n'allait pas croire que ces objets s'intéressent uniquement au physique. On imagine déjà des manières de repérer la dépression à l'aide d'une montre connectée.

Le problème, c'est que tout le monde n'a pas envie d'avoir quelque chose au poignet. L'idéal serait d'intégrer de telles fonctionnalités dans un appareil que tout le monde ou presque possède. Inutile de chercher bien loin : le smartphone est la cible parfaite. Surtout quand le système peut fonctionner sur n'importe quel modèle. Voilà à quoi sont parvenus les chercheurs de l'Université KAUST en Arabie Saoudite.

Détecter ce danger vital sera bientôt aussi simple que de toucher votre smartphone

Les équipes de Tareq Al-Naffouri se sont penchées sur un risque précis et dangereux : la déshydratation. Actuellement, on ne peut la confirmer qu'après examen médical, par exemple des analyses d'urine. Au lieu de ça, il suffirait de toucher l'écran de son smartphone. Les capteurs tactiles de ce dernier détectent la charge électrique de la peau, mais peuvent aussi mesurer les changements dans sa capacitance, soit sa capacité à stocker cette charge.

En entraînant une IA à convertir ces modifications en niveaux de déshydratation, 5 au total, les scientifiques ont obtenu des résultats très encourageants. Par rapport à des méthodes de détection traditionnelles, les smartphones arrivent à un taux de précision compris entre 87 et 92 %, en fonction de la personne testée.

Le gros avantage de ce système, c'est qu'il ne nécessitera pas de modifier nos mobiles. De quoi imaginer “une surveillance de l'hydratation en temps réel, quotidienne et conviviale, où les utilisateurs n'ont qu'à placer leur doigt sur l'écran de leur smartphone […]”, explique Soumia Siyoucef, l'une des membres de l'équipe.