Et si l’écran de votre prochain smartphone était fait… en bois ?

Dans le but d'innover dans le domaine des technologies d'affichage, des chercheurs ont développé un écran de smartphone en bois transparent. Ce matériau original et écologique promet de combiner durabilité et clarté pour les appareils mobiles de demain.

L'évolution des matériaux utilisés dans les smartphones est remarquable. Un récent rapport révèle qu'une technologie d'écran capable de se réparer de manière tout seul pourrait bientôt voir le jour. Selon CCS Insight, des écrans avec des capacités d'”autoguérison” arriveront sur le marché d'ici 2028. Ceux-ci, grâce à un nano-revêtement spécial, pourront combler les petites rayures cosmétiques, offrant ainsi une plus grande durabilité et un aspect neuf plus longtemps.

Parallèlement, des innovations en termes de résistance se manifestent également. Le Xiaomi 14 Pro, par exemple, arbore un écran si robuste qu'il peut même servir de marteau, comme l'a démontré un utilisateur sur les réseaux sociaux. Cette prouesse est rendue possible grâce au Longjing Glass de Xiaomi, surpassant largement le Gorilla Glass Victus traditionnel en termes de solidité. De plus, Samsung envisage de franchir un cap avec le Galaxy S24 Ultra, en intégrant un châssis en titane, un matériau réputé pour sa robustesse et sa légèreté. Cette tendance vers des matériaux durables et innovants dans les smartphones nous amène à découvrir une matière surprenante qui pourrait bientôt faire son apparition dans nos appareils mobiles. Au-delà du titane et des avancées dans les technologies de verre, il existe un matériau inattendu avec des propriétés exceptionnelles qui se profile à l'horizon pour les écrans de smartphones : le bois.

Le bois transparent a t-il le potentiel de révolutionner les écrans ?

Le bois transparent est le résultat d'une innovation débutée par Siegfried Fink, qui souhaitait étudier l'intérieur des plantes ligneuses sans dissection. Cette idée fut reprise par Lars Berglund, un spécialiste des composites polymères, pour créer une alternative robuste au plastique transparent. Le processus commence par l'élimination de la lignine, la “colle” naturelle qui donne au bois sa couleur brune et maintient ensemble les cellules en forme de tubes. Une fois la lignine retirée ou blanchie, il reste un squelette de cellules creuses, encore opaque. Pour le rendre transparent, les scientifiques remplissent ces cellules avec de la résine époxy, qui a un indice de réfraction similaire aux parois cellulaires, permettant ainsi à la lumière de passer sans être déviée.

Ce matériau, composé de fines couches de cellulose, présente une structure en nid d'abeille extrêmement robuste. En plus de sa transparence et de sa solidité le rendant trois fois plus solide que le plexiglas et dix fois plus résistant que le verre, le bois transparent se distingue par sa durabilité potentielle. Les chercheurs ont développé des alternatives écologiques à la résine époxy, comme un polymère entièrement bio-sourcé dérivé des écorces d'agrumes. De plus, des méthodes de blanchiment du lignin plus vertes, utilisant l'hydrogène peroxyde et les UV, ont été explorées. Ces avancées visent à réduire l'impact environnemental de ce matériau, le rendant non seulement efficace pour des applications telles que les écrans de smartphones et les fenêtres, mais aussi respectueux de l'environnement, en ligne avec les objectifs de développement actuels.

Source : Scientific American