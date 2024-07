Et si le véhicule parfait pour les Power Rangers était le Tesla Cybertruck ? Cette version nous a convaincus !

Le Cybertruck du rappeur américain Lil Baby ne ressemble à aucun autre. Avec sa teinte rouge vif, il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette transformation audacieuse pourrait parfaitement convenir à l'un des héros de notre enfance, les Power Rangers.

Le Tesla Cybertruck, avec ses lignes anguleuses et son design futuriste, a rapidement attiré l'attention du grand public. Certaines personnalités et institutions n'ont pas tardé à le personnaliser pour répondre à leurs besoins spécifiques. Par exemple, la société Up Fit a récemment dévoilé trois modèles spécialement adaptés aux forces de l'ordre. Ces véhicules, conçus pour des missions variées comme les patrouilles et les interventions tactiques, rappellent les voitures futuristes des films des années 80 et 90. Avec des caractéristiques telles que la résistance aux balles et le verre blindé, il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction.

Un autre exemple de personnalisation extrême est le Cybertruck transformé en Cybertrax, une machine montée sur chenilles capable de conquérir les terrains enneigés. Ce projet, réalisé par le youtuber Supercar Ron et Sparks Motors, démontre à quel point il est possible de modifier ce véhicule sans limites. Cependant, aucune transformation n'est aussi frappante que celle réalisée par le rappeur américain Lil Baby. Son Cybertruck rouge vif, visible sur les réseaux sociaux, ne ressemble à aucun autre.

Le Cybertruck de ce rappeur serait parfait pour le chef des Power Rangers

Certains vont le critiquer, ependant, chez nous, on pense qu'il serait parfait pour l'un des Power Rangers. Avec sa couleur rouge éclatante, il se démarque nettement des autres véhicules sur la route. Sa couleur vive recouvre entièrement ses panneaux de carrosserie en acier inoxydable. Il donne l'impression d'un véhicule tout droit sorti d'un film de science-fiction, ou plutôt, de super-héros.

Les choix de personnalisation ne s'arrêtent pas à la couleur. Les vitres teintées avec des reflets rouges et les jantes Forgiato assorties ajoutent une touche encore plus tape à l'œil à ce Cybertruck. Ce véhicule provoquant, à l'allure tranchante, semble destiné à faire tourner les têtes et à diviser les opinions. En fin de compte, que l'on aime ou non, cette version personnalisée du Cybertruck de Lil Baby ne laisse personne indifférent et montre à quel point les stars américaines peuvent repousser les limites de la personnalisation automobile. En fin de compte, il serait parfait pour le chef des Power Rangers et on imagine bien une version de chaque couleur pour ses coéquipiers !