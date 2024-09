Et si Apple préparait un iPhone sans aucun port ? Cette nouveauté de l’iPhone 16 le laisse penser

Une nouvelle fonction des iPhone 16 peut être interprétée comme la volonté de créer à terme un modèle dépourvu de port. Une possibilité crédible d'un point de vue technique.

Fraîchement débarqués, les iPhone 16 continuent de faire parler d'eux à mesure que l'on découvre des nouveautés les concernant. La plupart proviennent en réalité de leur version du système d'exploitation, iOS 18. Certaines fonctionnalités proposées sont pourtant exclusives aux derniers modèles de smartphones Apple, en tout cas pour le moment. Par exemple, la restauration sans fil du firmware (micrologiciel si vous préférez) de l'appareil. Ce n'est pas quelque chose d'inédit en soi puisque cette possibilité a été introduite sur les Apple Watch avec iOS 15.4 et watchOS 8.5.

L'idée de base est de pouvoir réparer le firmware d'une montre connectée ou d'un produit Apple TV à partir d'un iPhone, sans avoir à brancher quoi que ce soit. C'est la première fois que l'option est étendue aux iPhone eux-même, en l’occurrence ceux de la 16e génération.

S'ils rencontrent un bug sévère les faisant redémarrer en mode de récupération, ce qui les rend inutilisables, il suffit désormais de les approcher d'un autre iPhone ou d'un iPad pour démarrer le processus. L'autre appareil télécharge un nouveau micrologiciel et l'envoie à l'iPhone 16 qui l'installera afin de retrouver un fonctionnement normal.

L'iPhone 16 se dote d'une fonction qui laisse envisager un modèle dépourvu de port

Cette fonction pratique pousse certains observateurs à imaginer un futur iPhone sur lequel il sera impossible de brancher physiquement quoi que ce soit. Ce n'est pas si absurde que ça en a l'air quand on y pense. La recharge de la batterie se fait sans fil, la connexion des écouteurs ou du casque aussi, les eSIM se démocratisent de plus en plus, et maintenant la réparation d'un smartphone “brické” se passe de câble. Mais quel serait l'intérêt d'un smartphone sans port ?

Le premier qui vient à l'esprit est la finesse, le mobile pouvant plus facilement perdre en épaisseur. Il pourrait aussi gagner en durabilité, un port étant après tout un “trou” dans lequel peuvent s'introduire poussières, gouttelettes de liquide et autres éléments perturbateurs. D'aucuns pensent qu'un iPhone de ce genre arrivera plus tôt qu'on le pense : ce serait le fameux iPhone 17 Slim évoqué au mois de mai.

Source : 9to5Mac