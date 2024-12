Est-ce vraiment la fin des exclusivités Xbox ? Microsoft sème le doute

Alors que les jeux exclusifs Xbox étaient censés disparaître pour de bon, les propos récents de certains membres de Microsoft sème le doute. Faut-il craindre un retour sur l'annonce faite en début d'année ?

Cette fois, c'est décidé : vous allez craquer pour une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. Mais qu'est-ce qui va vous aider à choisir entre les deux consoles ? Leur fiche technique ? Leur design ? Ou les jeux qui leur sont exclusifs ? C'est bien souvent ce dernier critère qui prévaut aujourd'hui. Si vous voulez absolument mettre la main sur un titre disponible uniquement sur l'une des deux plateformes, le “choix” n'en est pas un.

Pourtant, Microsoft a souhaité mettre fin à ce système en début d'année, avec l'officialisation de la fin des exclusivités. Cette annonce fait l'effet d'une bombe que les joueurs accueillent avec enthousiasme. Rapidement, les jeux jusque là impossibles à lancer ailleurs que sur Xbox arrivent sur Ps5 et Switch. Le problème est que plus récemment, des personnes haut placées chez la firme de Redmond sèment le doute sur la pérennité de ce nouveau système.

Microsoft tient des propos contradictoires sur la fin des exclusivités Xbox

Déjà, il faut se rappeler que les exclusivités n'ont pas totalement disparues. Elles sont cependant limitées dans le temps, comme avec Indiana Jones et le Cercle Ancien par exemple. D'ailleurs, le PDG de Xbox Phil Spencer réaffirme en novembre dernier qu'aucun jeu n'est destiné à rester sur la console à jamais. Il est cependant contredit un mois plus tard par Matt Booty, président des contenus et des studios. Pour lui, ce point sera évalué au cas par cas. Alors qui croire ?

D'après le journaliste Jez Corden chez Windows Central, la vérité se situe entre les deux. Il est totalement confiant dans le fait que “Xbox n'aura plus d'exclusivités à l'avenir“, tout en précisant que s'il y en a, elles seront “au pire limitées dans le temps“. Cela se vérifie facilement. Lors de la cérémonie des Game Awards du 13 décembre, le jeu Outer Worlds 2 développé par Obsidian est annoncé comme sortant en même temps sur Xbox, PS5 et PC. En revanche, son titre Awoved, très attendu, n'affiche que PC et Xbox pour le moment.