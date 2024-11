Xbox Game Pass : les jeux de novembre 2024 sont là et il y a du lourd

C'est l'heure de découvrir les nouveaux jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass en novembre 2024. On y trouve le nouvel opus d'une célèbre licence, l'un des jeux les plus absurde et drôle de ces dernières années, ainsi que le fameux simulateur de vol de Microsoft.



L'abonnement Xbox Game Pass est un excellent moyen de ne jamais tomber à court de jeux. Que ce soit sur console Xbox ou PC, c'est l'assurance d'avoir chaque mois au moins un titre qui va vous interpeller et pourquoi pas vous tenir en haleine pendant longtemps.

La fournée de novembre 2024 ne fait pas exception. Entre les légendaires StarCraft et StarCraft 2, le loufoque Goat Simulator ou encore le saisissant Harold Halibut, nul doute que vous allez trouver de quoi vous occuper. Et ce ne sont pas les seuls titres qui valent le détour.

Les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en novembre 2024

Commençons par la liste des jeux qui arrivent sur le Game Pass en ce mois de novembre :

Botany Manor (Game Pass Standard) – déjà disponible

Metal Slug Tactics (Cloud, Console et PC) – 5 novembre

StarCraft : Remastered (PC) – 5 novembre

StarCraft II : Campaign Collection (PC) – 5 novembre

Go Mecha Ball (Console) – 6 novembre

Harold Halibut (Xbox Series X/S) – 6 novembre

The Rewinder (Console) – 6 novembre

Turnip Boy Robs a Bank (Console) – 6 novembre

Goat Simulator Remastered (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 7 novembre

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 19 novembre

Metal Slug Tactics signe le renouveau de la célèbre franchise “run and gun” sortie à l'origine en arcade et sur consoles Neo-Geo. Cet opus prend une direction totalement différente en délaissant l'action pure au profit de la tactique au tour par tour. Un pari réussi.

Quant aux amateurs d'avions, l'arrivée de Microsoft Flight Simulator 2024 est une très bonne nouvelle. À vous les manœuvres comme si vous étiez vraiment aux commandes des différents appareils modélisés dans le jeu.

En plus de ces titres, d'autres vont profiter de mises à jour ou de DLC. Notez celle de Sea of Stars, un excellent RPG, qui est en résumé la version 2.0 du jeu. L'occasion parfaite de s'y plonger :

(MAJ) Call of Duty : Black Ops 6 – Carte multijoueur Nuketown (disponible)

(DLC) Call of Duty : Black Ops 6 – Amélioration Coffre d’armes (disponible)

(MAJ) No Man’s Sky – The Cursed (disponible)

(MAJ) Sea of Stars : Aube de l’Équinoxe (12 novembre)

Terminons avec les jeux qui quittent le Game Pass le 15 novembre 2024. Plus que quelques jours pour profiter des très bons Dicey Dungeons et Like a Dragon :