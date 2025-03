Est-ce qu’Apple va sortir un nouvel iPhone mini un jour ? Cet expert a la réponse

Les plus optimistes y croient encore : un jour, Apple va ressusciter les iPhone mini et soulager les petites poches de pantalons. Ont-ils raison d'espérer ? Ce journaliste spécialisé lève le voile.

Vous vous souvenez du temps où nos smartphones pouvaient rentrer dans la moindre poche de veste ou de pantalon sans dépasser d'un millimètre ? Avec les années, les mobiles sont devenus de plus en plus grands. Certains se rappellent d'ailleurs de l'époque des phablettes, les fameux téléphones-tablettes qui frisaient parfois le ridicule. Notez au passage que les modèles pliables d'aujourd'hui tel que les Galaxy Z Fold sont au fond des phablettes beaucoup plus ergonomiques.

Ce phénomène de surenchère dans la diagonale d'écran a démarré avec Android. Comme souvent, Apple a mis du temps avant de comprendre qu'il fallait s'y mettre. En 2010, Steve Jobs lui-même déclarait que personne n'achèterait un smartphone avec un grand écran. Quand la firme s'est rendue compte de son erreur, elle a toutefois voulu contenter les adeptes de petits formats avec la gamme des iPhone mini. Le dernier en date est sorti en 2022, l'iPhone 13 mini. Depuis, c'est le silence radio. Va-t-il durer encore longtemps ?

Apple compte-t-il relancer les iPhone mini ? Voici la réponse d'un expert

L'iPhone mini cesse d'exister aux yeux d'Apple en 2023. Faute de mieux, les déçus se tournent alors vers les iPhone SE, dont le SE 3 est son écran de 4,7 pouces, dernier à comporter le bouton Home physique si emblématique des mobiles Apple. Mais lui aussi n'est plus commercialisé, et son “remplaçant” n'en est pas un : l'iPhone 16e affiche une diagonale de 6,1 pouces. Qu'à cela ne tienne, beaucoup veulent encore y croire.

Et plutôt que de se perdre en conjectures, ils ont carrément posé la question à Mark Gurman, journaliste très bien informé sur ce qu'Apple a en tête. Est-ce que les iPhone mini vont revenir donc ? La réponse est non, l'entreprise ne l'envisage pas du tout, du moins pas dans les années qui viennent. Cette précision est la seule lueur d'espoir à laquelle se raccrocher désormais. C'est mieux que rien.