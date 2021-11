Epic Games veut fusionner Steam, le PS Store et le Microsoft Store en une boutique unique pour les jeux vidéo

Le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, plaide pour la création d’une boutique en ligne unifiée pour le jeu vidéo. L’idée serait d’avoir un magasin virtuel unique où chaque jeu acheté est débloqué sur toutes les plateformes.

Le monde du jeu vidéo est fragmenté. Fragmenté entre les différentes plateformes, mais aussi entre les boutiques en ligne. Si vous achetez un jeu sur PS5, vous ne pouvez pas y jouer sur Xbox Series X. Même chose pour Steam et l’Epic Games Store sur PC ou Android et iOS sur mobile. Lors d’une conférence donnée à Séoul et relayée par Bloomberg, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, plaide pour une boutique en ligne unifiée.

L’idée serait donc d’avoir une seule plateforme virtuelle pour acheter ses jeux, qui seraient débloqués sur toutes les machines à la fois. Un doux rêve qui semble encore loin. Sweeney évoque aussi les boutiques mobiles, et plus particulièrement Apple. On rappelle qu’en ce moment, ce n’est pas le grand amour entre Epic Games et la firme de Cupertino :

« Ce dont le monde a réellement besoin est d’une boutique unique qui fonctionne avec toutes les plateformes. Aujourd’hui, l’offre est fragmentée entre l’AppStore, le Google Play Store et les différentes boutiques comme celles de la Xbox, PlayStation et Switch. »

Sweeney indique que cette situation n’est pourtant pas une fatalité, puisqu’il travaille avec différents développeurs sur un système « qui permettrait d’acheter un jeu sur une boutique unique, ce qui le débloquerait sur toutes les plateformes ».

Pour le moment, les déclarations du patron d’Epic Games semblent utopiques. Chaque plateforme a en effet ses règles de vente précises et les unifier semble compliqué. Rien qu’entre Steam et l’Epic Games Store, le pourcentage des recettes alloué aux développeur n’est pas le même, par exemple. Il faudra faire preuve de diplomatie pour trouver un terrain d'entente avec tous les acteurs du marché.

Cependant, rien ne dit que la chose n’arrivera pas un jour. Par exemple, le cross-play entre les différentes consoles n’était encore qu’un doux rêve il y a cinq années de cela. Aujourd’hui, la chose est démocratisée et acceptée aussi bien par les développeurs que les constructeurs de consoles. Une pratique qui avait à l'époque été poussée… par Epic Games. Une boutique en ligne unifiée ne verra donc pas le jour demain, mais elle pourrait apparaître sur le marché dans quelques temps, qui sait.

