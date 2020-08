Epic Games tente de mobiliser ses joueurs contre Apple dans un email salé

Epic Games a envoyé un mail à tous les joueurs de Fortnite afin de leur expliquer la situation avec Apple. En plus de dénoncer son adversaire, le studio explique comment le jeu va évoluer, ou plutôt comment il ne va pas évoluer à la suite de son bannissement de l’AppStore.

La guerre ouverte entre Epic Games et Apple continue. Epic enchaîne les coups de communication contre son adversaire et aujourd’hui, le studio a décidé d’envoyer un email à tous les joueurs possédant un compte Fortnite. Le but est ici d’expliquer l’avenir du jeu sur iOS, mais aussi de tacler subrepticement la firme de Cupertino.

Car Epic Games se pose bien en victime dans l’affaire, dénonçant le monopole d’un Apple qui lui interdit de faire profiter aux joueurs de promotion intéressantes :

« Apple restreint la concurrence afin de pouvoir percevoir 30% sur tous les paiements effectués par les consommateurs dans des applications telles que Fortnite, ce qui entraîne une augmentation des prix. Epic a voulu les réduire en proposant une option de paiement direct, mais Apple a bloqué Fortnite afin d'empêcher Epic de faire profiter les joueurs des réductions autorisées par cette méthode. Epic a décidé d’attaquer Apple en justice pour mettre un terme aux restrictions déloyales imposées sur les marchés en ligne des appareils mobiles. Les documents sont disponibles pour nos dépôts de plainte des 13 août, 17 août et 23 août. Apple a riposté en bloquant les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur les appareils iOS. »

Apple est donc le méchant dans l’histoire, si on en croit Epic qui oublie de mentionner qu’il ne lutte pas pour les joueurs, mais bien pour son propre intérêt financier. Ce sont bien les joueurs sur iOS qui payent les pots cassés de cette guéguerre.

Les joueurs iOS isolés

Dans son mail, Epic explique que les joueurs iOS pourront continuer à profiter du jeu, mais que celui-ci sera figé dans le temps, c’est-à-dire à la saison 3 du chapitre 2. La saison 4, fraîchement sortie, n’est donc pas accessible. Il est impossible pour les joueurs de profiter des skins gagnés ou achetés sur une autre plate-forme, ni même de participer aux défis. De même, les joueurs iOS seront isolés et toute progression est impossible. Toutefois, Epic précise que ceux ayant déjà téléchargé Fortnite sur iOS peuvent toujours le faire via l’AppStore. Mais le studio incite les joueurs à changer de plate-forme pour profiter pleinement du jeu, et à aller soit sur consoles, soit sur PC.

Tous les joueurs peuvent ne pas être au courant de l’affaire en cours, et ce mail, envoyé à des millions de personnes, est là pour les informer. Mais pas seulement. Epic prend l’initiative pour se placer du bon côté de la balance et ainsi mobiliser les joueurs contre son rival. Une manière de faire basculer l’opinion alors qu’Apple reste mutique. Reste à voir si la stratégie va se montrer payante.