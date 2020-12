Epic Games Store : obtenez gratuitement Jurassic World Evolution pour Noël

L'Epic Games Store conclut son opération de Noël avec un dernier titre gratuit. Après Alien : Isolation, Cities Skylines, Metro 2033 : Redux ou encore Torchlight 2, les joueurs vont pouvoir mettre la main sur l'excellent Jurassic World Evolution, un jeu de gestion dans lequel vous devez prendre les rênes d'un “parc à dinosaures”.

Vous connaissez à connaître la chanson. On se retrouve chaque jour pour le nouveau jeu offert par l'Epic Games Store en cette fin d'année 2020. En effet, la plateforme gaming a décidé de gâter ses utilisateurs en offrant durant 15 jours un jeu AAA par jour. Il y en avait pour tous les goûts : du FPS avec une ambiance aux petits oignons avec Metro 2033 : Redux, de la survie de l'espace avec Alien : Isolation, de la gestion pure et dure avec Cities Skylines ou encore du hack ‘n' slash à l'ancienne avec Torchlight 2.

Et pour conclure cette opération ainsi que l'année 2020 en beauté, l'Epic Games Store a décidé de marquer le coup avec un jeu adapté d'une licence célèbre et mythique : Jurassic World Evolution. S'il est vrai que par le passé, les adaptations vidéoludiques de la saga de Steven Spielberg n'ont jamais été bien heureuses, il faut die que le titre développé par Frontier Developments ne se contente pas de surfer simplement sur la licence, bien au contraire.

C'est mon Jurassic Park à moi

Dans ce jeu de gestion, vous êtes invités à prendre le contrôle d'un parc d'attractions de dinosaures. Rien que ce postulat donne envie non ? Assisté par Jeff Goldblum en personne, alias l'hilarant docteur Ian Malcom, vous allez devoir remplir différents objectifs pour développer l'activité de votre parc, garnir vos enclos avec des vélociraptors, des tricératops, des T-Rex et d'autres reptiles préhistoriques, et vous assurer du bonheur des dinos et de la survie de vos clients.

Car oui, un accident peut vite arriver sur Jurassic World Evolution : un orage pourra par exemple perturber vos installations électriques, avec les conséquences désastreuses que cela peut engendrer. Disons qu'un T-Rex qui dévore vos clients, cela ne fait pas très bonne publicité. Dans ces situations, il faudra rapidement prendre des décisions pour limiter les dégâts.

Pour rappel, vous pourrez obtenir gratuitement Jurassic World Evolution sur l'Epic Games Store jusqu'au 7 janvier 2021 à 17h. En effet, la plateforme a décidé de laisser le jeu à disposition des joueurs durant une semaine complète. Un beau geste pour démarrer 2021 sous les meilleurs auspices.