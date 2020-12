Epic Games Store : Oddworld New ‘n’ Tasty est le deuxième jeu offert pour Noël

L’Epic Games Store offre un deuxième jeu pour les fêtes de fin d’année. Après Cities : Skylines, la plateforme permet de récupérer gratuitement Oddworld: New ‘n’ Tasty, un jeu d’aventure et de plateformes, jusqu’au samedi 19 décembre 2020 à 17h.

L’Epic Games Store gâte les joueurs à l’approche de Noël. Cette année, la plateforme a décidé d’offrir un jeu tous les jours pendant une période de 15 jours. Epic Games a ouvert le bal avec Cities Skylines ce vendredi 18 décembre 2020. Riche et truffé de contenus, le titre offre de nombreuses heures de jeu.

Ce samedi 19 décembre, l’Epic Games Store continue sur sa lancée. Pour ce deuxième jour de son calendrier de l’avent, la plateforme permet maintenant de télécharger gratuitement Oddworld: New ‘n’ Tasty. Remake du jeu PlayStation Oddworld : L’Odyssée d’Abe sorti en 1997, le titre est disponible depuis 2014 dans le commerce.

Sur le même sujet : L’Epic Games Store accueille Spotify, sa première application non liée au jeux vidéo

Téléchargez Oddworld : New ‘n’ Tasty avant le samedi 19 décembre à 17h

Dans Oddworld: New ‘n’ Tasty, le joueur incarne Abe, un employé d’entretien d’une immense usine de transformation de viande. Un beau jour, Abe se rend compte que son patron a l’intention de transformer la main d’oeuvre de la fabrique en « une nouvelle gamme de délicieux snacks à la viande ». Pour les sauver de ce funeste destin, Abe va rapidement prendre la fuite de l’usine. Malheureusement, le héros est traqué par des « bêtes carnivores et des gardes à la gâchette facile ».

Comme toujours, il suffit d’ajouter le jeu offert à votre bibliothèque pour avoir le droit de le conserver à vie. Vous pourrez ensuite installer le jeu quand vous le désirez. Pour rappel, Oddworld: New ‘n’ Tasty est d’habitude proposé au prix de 15,99€. Attention, le titre est disponible pendant une période limitée sur l’Epic Games Store. Pour en profiter, vous devez impérativement vous rendre sur la plateforme avant le samedi 19 décembre 2020 à 17h. Après cette date, un autre jeu offert prendra la place de Oddworld: New ‘n’ Tasty sur le store. Pour l’heure, on ignore encore complètement quels jeux seront offerts dans le cadre de cette opération.