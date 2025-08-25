Envoyer photos et vidéos entre iOS et Android pourrait bientôt devenir un jeu d’enfant grâce à cette appli

Partager facilement photos et vidéos entre un iPhone et un smartphone Android pourrait bientôt devenir réalité. De nouveaux indices confirment qu’une solution universelle est en préparation.

Partager des fichiers entre un smartphone Android et un iPhone reste compliqué. Chaque marque propose ses propres solutions, souvent limitées à son écosystème. Apple a AirDrop, tandis que les constructeurs Android ont adopté plus largement Quick Share, mais aucun outil universel n’existe encore pour relier ces deux mondes. Beaucoup d’utilisateurs espèrent depuis longtemps une solution simple.

Cela pourrait bientôt changer. Selon une analyse du code de la dernière version bêta de Google Play Services réalisée par nos confrères de Android Authority, des chaînes mentionnent explicitement le partage de fichiers depuis Android vers iOS. Elles indiquent aussi que l’utilisateur devra se connecter à son compte Google pour envoyer des fichiers vers un appareil Apple.

Quick Share pour iPhone demanderait une connexion avec un compte Google

Les chercheurs qui ont analysé l’application ont réussi à activer un menu confirmant cette nouveauté. Ce dernier demande à l’utilisateur de s’identifier avant de partager des fichiers avec un iPhone. C’est une différence notable, car Quick Share sur Android ne nécessite normalement pas de compte Google pour fonctionner. L’explication possible est liée à la visibilité des appareils : il serait ainsi plus simple de restreindre le partage aux contacts enregistrés.

Concrètement, il pourrait devenir possible d’envoyer une vidéo depuis un Galaxy S25 vers un iPhone 16 Plus qui possède un simple compte Google en quelques secondes, sans passer par une application tierce. On peut imaginer une scène du quotidien, comme partager rapidement des photos de vacances ou un document de travail entre deux collègues, sans devoir jongler avec WhatsApp ou des services en ligne.

Si cette option voit le jour, elle faciliterait grandement les échanges entre smartphones Android et iOS. Actuellement, les utilisateurs doivent se tourner vers des applications tierces ou des services limités aux marques, comme O Plus Connect réservé aux téléphones OPPO et OnePlus. Quick Share offrirait donc une solution unique et universelle, où un simple téléchargement suffirait aux propriétaires d’iPhone pour échanger des fichiers avec la plupart des appareils Android. Google n’a pas encore confirmé officiellement la date de lancement, mais la présence de ce code montre que le projet avance à grand pas.