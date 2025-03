Renault instaure de nouvelles aides pour acheter une voiture électrique, voici combien vous pouvez espérer

Renault vient d'instaurer de nouvelles aides à l'achat pour une voiture électrique. Un coup qui s'ajoute à ceux déjà existants, comme le bonus écologique. On vous explique de quoi il en retourne, et combien vous pouvez espérer.

Bonne nouvelle si vous envisagez d'acheter une voiture électrique chez Renault comme la récente R5 e-Tech. En effet, la marque au Losange et sa maison-mère Stellantis viennent d'annoncer la mise en place de nouvelles aides à l'achat accessibles à la fois aux particuliers comme aux professionnels.

Fait appréciable, ce coup de pouce financier sera valable à la fois sur les véhicules Renault, mais aussi chez Dacia, Alpine ou Mobilize, la marque spécialisée dans les solutions de mobilité urbaine. En outre, il est possible d'en profiter pour l'achat d'une voiture, mais aussi d'un quadricycle électrique comme le Mobilize Duo/Bento ou d'un utilitaire. En d'autres termes, tout le monde ou presque pour donc en bénéficier (il n'y a même pas de conditions de revenus).

Les Certificats d'économies d'énergie, un nouveau coup de pouce

Mais justement, de quoi parle-t-on ? Pour résumer, les clients peuvent depuis ce 3 mars 2025 profiter d'une aide via les Certificats d'économies d'énergie (CEE). Ce dispositif, lancé en 2005, s'est ouvert cette année aux constructeurs de voitures électriques. Voici de quoi il retourne :

“Ce dispositif impose aux acteurs obligés, principalement vendeurs d'énergie, un objectif d'économies d'énergie à atteindre sur une période définie. Ces économies peuvent être réalisées au travers de l'acquisition de ces CEE, émis grâce à la réalisation de diverses actions et opérations participant à réduire la consommation énergétique. A la fin de la période, les acteurs obligés doivent fournir un nombre suffisant de certificats pour répondre à leurs objectifs d'économies d'énergie. À défaut, ils risquent des sanctions financières”, détaille Renault dans un communiqué officiel.

Sans rentrer dans les détails, sachez donc que cette aide s'ajoute aux autres déjà existantes comme le bonus écologique. Il s'agit d'une remise immédiate sur le prix du véhicule, et comme dit plus haut, elle s'applique automatiquement sans conditions de revenus. Bien évidemment, selon le véhicule et le type de client, les montants varient. Chez Stellantis, ils peuvent aller entre 300 € et 4 500 € par exemple. Concernant Renault, on reste sur des barèmes à peu près similaires (tableau visible ci-dessous).

Prime CEE Renault Particulier Personne morale Personne morale > 100 véhicules Collectivité ou Etat Collectivité ou Etat > 20 véhicules Voiture neuve 310 € 470 € 380 € 470 € 280 € Utilitaire 2 540 € 3 350 € 2 520 € 4 200 € 2 520 € Quadricycle

sans permis 240 € 520 € 620 € Quadricyle

L7e neuf 460 € 920 € 1090 €

Source : L'Argus