Acheter une voiture électrique en Île-de-France vous coûtera davantage dès le 1er décembre

Alors que le montant du bonus écologique risque fortement d'être raboté en 2025, c'est au tour de la région Ile-de-France de réduire la voilure concernant les aides à l'achat pour un véhicule électrique.

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement a annoncé l'instauration d'une politique d'austérité sans précédent dans l'espoir de redresser le budget catastrophique du pays.

Cela va donc passer par des coupes importantes et des réductions des dépenses. On sait d'ores et déjà que les aides à l'achat pour les véhicules propres seront les premières victimes. En effet, l'enveloppe dédiée au verdissement du parc automobile français va officiellement passer à 1 milliard d'euros l'année prochaine, contre 1,5 milliards en 2024.

Ainsi, si le bonus écologique est maintenu lui jusqu'en 2027 (le montant maximal risque en revanche de baisser chaque année), le gouvernement a acté la suppression définitive de la prime à la conversion à la mi-novembre 2024. Concernant le leasing social, il fera bien son retour en 2025, lui aussi avec une enveloppe revue à la baisse.

En résumé, l'Etat réduit la voilure sur les aides à l'achat pour un véhicule électrique, et il n'est pas le seul à le faire. C'est également le cas de la région Île-de-France. Sur son site officiel, la région vient d'annoncer la fermeture de son programme “Véhicules propres” dès le 1er décembre 2024.

La région Île-de-France met fin à son programme Véhicules propres

Pour rappel, ce dispositif est réservé aux particuliers dont la résidence principale se situe en grande couronne (hors communes de la Métropole du Grand Paris). Sont donc éligibles les habitants de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne ou du Val-d'Oise. En revanche, les habitants de 7 communes suivantes en sont privés :

Argenteuil

Athis-Mons

Juvisy-sur-Orge

Morangis

Paray-Vieille-Poste

Savigny-sur-Orge

Viry-Châtillon

Ajoutons que le montant de cette aide régionale varie selon votre revenu fiscal de référence par parts du foyer, soit :

2 250 € pour un RFR/part supérieur à 30 508 €

pour un RFR/part supérieur à 30 508 € 4 500 € pour un RFR/part compris entre 14 090 et 30 508 €

pour un RFR/part compris entre 14 090 et 30 508 € 7 500 € pour un RFR/part compris entre 6 359 et 14 089 €

pour un RFR/part compris entre 6 359 et 14 089 € 9 000 € pour un RFR/part inférieur ou égal à 6 538 €

En outre, l'ensemble des aides publiques reçues pour cet achat ne doit pas dépasser 50 % du prix total du véhicule. Comme le bonus écologique, la liste des véhicules éligibles est limitée, leur prix ne devant pas dépasser 47 000 € avant la déduction des aides publiques.

Si vous cochez tous les cases pour prétendre à cette aide, sachez qu'il faudra donc se précipiter pour en profiter. La commande devra avoir lieu avant le 1er décembre 2024 (le bon de commande fait foi), tandis que la facture acquittée doit être datée au plus tard du 1er mars 2025. Les dossiers de demande complets doivent d'ailleurs être transmis au plus tard à cette même date.