Les smartphones Honor obtiennent cette fonction IA qui fait déjà toute la différence chez Samsung et Google

Circle to Search, ou Entourer pour chercher en français, a prouvé son efficacité sur les derniers smartphones de Samsung et Google. Ce sont maintenant les appareils récents de Honor qui en bénéficient.

Toutes les fonctionnalités d'IA qui arrivent sur nos smartphones depuis quelques mois ne sont pas toujours très utiles, mais Circle to Search fait sans doute partie de celles qui ont le plus d'intérêt. Nous avons déjà pu constater son efficacité sur les derniers mobiles de Samsung et Google, voilà qu'elle débarque chez Honor.

La marque annonce en effet que Circle to Search devient disponible à partir d'aujourd'hui sur le Magic V3, son dernier appareil pliant, ainsi que sur les Honor 200 et Honor 200 Pro. Il n'est pas précisé si d'autres modèles seront servis dans le futur. Ce genre de fonction est gourmand en ressources et toutes les configurations ne sont pas capables de le prendre ne charge.

Honor mise plus que jamais sur l'IA

Honor explique que Circle to Search “permet de rechercher instantanément tout ce qu'ils voient sur leur téléphone à l'aide de simples mouvements”. Il suffit “d'entourer, surligner, gribouiller ou taper n'importe où sur l'écran pour sélectionner le texte, l'image ou la vidéo pour faire une recherche, sans avoir à passer d'une application à l'autre”, s'enthousiasme le fabricant, qui y voit une manière de sortir du lot et un argument pour convaincre les consommateurs d'investir dans ses produits.

Le constructeur en profite pour réitérer ses ambitions dans l'IA, en développant lui-même des technologies et en collaborant avec Google, pionnier en la matière et accessoirement aux manettes d'Android. Honor rappelle que ses smartphones sous la version MagicOS 8.0.1 disposent des fonctions Magic Portal, qui anticipe vos actions pour vous faire gagner du temps, et Magic Capsule, qui affiche des notifications subtiles apportant des informations utiles en toute fluidité.

Le Magic V3 jouit quant à lui de plusieurs fonctions développées par Google, comme AI Eraser (pour supprimer facilement des éléments indésirables d'une photo), Face to Face Translation (pour faciliter la communication en langue étrangère en temps réel) et AI Office, un ensemble d'outils destinés à améliorer la productivité.