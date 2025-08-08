Perdu dans vos notes Google Keep ? Vous allez adorer cette nouveauté de l’application Android

Google pense enfin à celles et ceux qui ont du mal à s'y retrouver parmi leurs nombreuses notes dans l'application Android Keep. La fonctionnalité ajoutée est aussi simple qu'évidente.

C'est pratique Google Keep. L'application de prises de notes remplace très efficacement les fameuses notes adhésives, bien trop faciles à égarer. Ici, tous vos pense-bêtes sont bien rangés dans votre smartphone. Certains d'entre vous ont peut-être l'habitude de s'en servir régulièrement : liste de courses, idée à ne pas oublier, rappel, pensée… Qu'elles soient écrites, à puces ou vocales, vous vous retrouvez rapidement avec une liste de notes vous obligeant à scroller sans fin pour trouver la bonne.

Il est certes possible d'attribuer des libellés à chacune afin de les filtrer. En dehors de ça, vous êtes bon pour définir un code couleur personnel ou épingler manuellement la note que vous ne voulez absolument pas manquer à l'ouverture de l'application. Ce serait plus simple si Google Keep proposait un mode de classement automatique non ? Bonne nouvelle : la firme de Mountain View vous a entendu.

Google Keep sur Android va enfin permettre de s'y retrouver facilement parmi ses notes

L'internaute répondant au nom de BlindMan199 sur X (Twitter) a remarqué une nouvelle option dans la version 5.25.302.02.90 de Google Keep sur Android. Elle prend la forme d'une icône représentant deux flèches, une pointant vers le haut et l'autre vers le bas. Le symbole prend place dans la barre de recherche, à droite de celui qui change le mode d'affichage des notes. En appuyant dessus, trois possibilités s'offrent à vous : classer par date de création, par date de modification, ou selon un ordre personnalisé.

Ce dernier n'a rien de très poussé puisqu'il vous laisse seulement réorganiser l'ordre de vos notes manuellement, comme on peut déjà le faire. Il n'empêche que la fonctionnalité est la bienvenue. C'est le genre d'ajout qui paraît évident, un peu comme le raccourci pour créer rapidement une note vocale dans Google Keep. Il faudra patienter un temps indéterminé pour voir apparaître le classement sur l'application. Il est pour l'instant limité à certains utilisateurs, sans doute pour chasser les éventuels derniers bugs avant un déploiement global.