L’enceinte Bluetooth portable JBL Go 4 revient à un petit prix, c’est le bon moment de craquer !

Vous êtes à la recherche d'une enceinte portable pas chère ? Si c'est le cas, optez pour la JBL Go 4 qui revient à un petit prix sur le site Carrefour. Attention, l'offre proposée par l'enseigne française est à durée limitée.

Jusqu'à ce mardi 25 mars 2025, Carrefour effectue une remise fidélité de plus de 30 % sur l'achat d'une enceinte portable de la marque JBL. Affichée à 39,99 euros, la JBL Go 4 proposée dans un coloris noir est au prix de revient de 27,49 euros pour les clients titulaires de la carte du magasin. La somme de 12,50 euros ira directement dans la cagnotte du compte client et pourra être utilisée au cours d'une prochaine commande passée chez Carrefour.

Idéale pour être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, la JBL Go 4 est résistante à l’eau et à la poussière grâce à l'indice de protection IP67. Concernant les points forts de l'enceinte portable, celle-ci inclut la technologie Bluetooth 5.3, un haut-parleur de 45 mm, des commandes intuitives, un chargement via un port USB-C intégré, une batterie lithium-ion rechargeable et une autonomie maximale de 7 heures. D'ailleurs, l'autonomie, peut être prolongée de deux heures en appuyant simplement sur la fonction Playtime Boost. Enfin, l'enceinte nomade signée JBL affiche des dimensions de 4,2 x 9,4 x 7,5 centimètres et un poids de 190 grammes.