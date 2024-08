En cherchant à savoir si le Cybertruck est vraiment résistant, ce youtubeur fait des découvertes étonnantes

Un youtubeur fait subir les pires traitements au Cybertruck afin de vérifier sa résistance dans des conditions extrêmes. En plus de savoir si le pickup électrique de Tesla peut tenir le coup, il a découvert des choses inattendues.



Depuis sa sortie en novembre 2023, le Cybertruck de Tesla n'en finit pas de défrayer régulièrement la chronique. Pas pour ses chiffres de ventes, mais par l'intermédiaire de vidéos virales visant à tester la résistance du pickup électrique. Et dire que les youtubeurs ne sont pas tendres avec le véhicule est un euphémisme. Certains lui tirent dessus au fusil à pompe, tandis que d'autres marchent sur son pare-brise avec un résultat très mitigé. Pourtant, le véhicule est globalement à la hauteur de ce que l'on attend de lui.

Mais peut-il résister à des traitements extrêmes ? Il n'y a quasiment aucune chance que vous soyez un jour confronté aux situations dont il est question dans la vidéo située en fin d'article, mais qui peut le plus peut le moins non ? Si voir une voiture se faire maltraiter vous rend mal à l'aise, soyez prévenu. Le youtubeur WhistlinDiesel torture le Cybertruck en long, en large et en travers : rouler sur des troncs d'arbre à vitesse élevée, donner des coups de masse sur les vitres, prendre un tremplin, supporter l'explosion d'un pain de C4… Rien ne lui est épargné, ainsi qu'au Ford F-150 qui sert de point de comparaison.

Ce youtubeur le torture le Cybertruck pour vérifier sa résistance et découvre des choses inattendues

D'une manière générale, le Cybertruck fait preuve d'une endurance étonnante. En revanche, les tests dévoilent des points plutôt inquiétants sur la conception du véhicule. Par exemple, le cadre arrière du pickup se détache alors qu'il tente de remorquer le F-150, pourtant dans la limite des 5 tonnes supportées. Le vidéaste remarque que cette partie est attachée à de l'aluminium, peu résistant.

Ce ne sont pas les seules découvertes du youtubeur. Il voit par exemple des rondelles attachées avec du ruban adhésif, un boulon manquant, ou encore des pièces fixées avec ce qui ressemble à une bande auto-agrippante. Sous son apparence de tank futuriste, il semble donc que le Cybertruck cache des choix d'assemblage très discutables.