EMUI 10 : Huawei déploie la mise à jour Android 10 sur le Honor 10 Lite et le Y9 Prime

Huawei vient de lancer le déploiement de la mise à jour EMUI 10 sur les Honor 10 Lite et sur les Huawei Y9 Prime. Le deux smartphones milieu de gamme passeront donc bientôt à Android 10 en dépit des sanctions du gouvernement américain. On vous explique comment installer le firmware dès que possible.

Huawei déploie actuellement la mise à jour EMUI 10 sur les Honor 10 Lite et les Y9 Prime en Chine, rapportent nos confrères de Huawei Central. La version stable du firmware devrait débarquer sur le continent européen, dont la France, dans les semaines à venir. Sans surprise, les premiers modèles à recevoir la mise à jour tournent sous EMUI 9.1.

Comment installer la mise à jour EMUI 10 sur votre smartphone ?

Comme annoncé, la mise à jour ne tardera pas à apparaître sur votre téléphone. Avant de lancer l’installation, assurez vous que votre smartphone soit connecté à un réseau Wifi et qu’il dispose encore au moins de 50% d’autonomie restante. Suivez ensuite la manoeuvre suivante :

Allez dans les Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Rendez-vous dans la section Système

Appuyez ensuite sur Mise à jour logicielle

Enfin, cliquez sur Rechercher les mises à jour

Appuyez sur Télécharger et installer

Privé de licence Android et banni du marché américain depuis mai 2019, Huawei dispose d’un énième sursis pour déployer Android 10 sur tous les smartphones de son catalogue et celui de sa filiale Honor. Le constructeur a donc jusqu’au 18 février prochain pour proposer le firmware sur tous les appareils compatibles.

Dans cette optique, Huawei a appuyé sur l’accélérateur depuis quelques mois. Pour rappel, la mise à jour EMUI 10 a déjà installé par 1 million de smartphones dans le monde. 33 modèles de téléphones différents, dont les P30, Mate 20 ou encore les Honor 20, ont déjà pu installer Android 10. On vous en dit plus dès que possible sur le déploiement d’EMUI 10.

