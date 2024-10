Pour Emmanuel Macron, il n’est pas trop tard pour lancer un Netflix à la française

Un Netflix à la française ou à l'européenne est-il encore possible ? Emmanuel Macron est persuadé que le vieux continent n'a pas dit son dernier mot, sous l'impulsion notamment de la France, qui est dotée d'une véritable expertise en la matière.

Malgré l'échec cuisant de Salto, Emmanuel Macron veut encore croire en la possibilité de créer un géant du streaming vidéo français, ou européen. Dans une interview accordée à Variety, le président de la République concède que les plateformes venant des États-Unis, comme Netflix et Disney, dominent le secteur, mais confie que la France a aussi des atouts à faire valoir.

“Rien n'est désespéré. Nous avons de grands acteurs de l'industrie qui sont français : Vivendi, Canal+, Banijay, Mediawan. Et puis nous avons ces réseaux de distribution vitaux : MK2, Pathé, Gaumont, qui sont aussi de très fortes aventures entrepreneuriales françaises, qui ont à la fois produit des contenus et maîtrisé leur distribution”, rappelle Emmanuel Macron.

Un savoir-faire français au service de l'Europe ?

Il voit en la France une locomotive européenne, qui “a très bien résisté depuis le lancement de ces plateformes” de SVOD américaines. “Nous sommes très bons pour produire des contenus. C'est notre force. Nous avons de grands acteurs, nous avons de grands auteurs, nous avons de grands réalisateurs. Nous avons des producteurs indépendants, et nous avons aussi des groupes de production qui produisent beaucoup de documentaires, de courts, de longs métrages et de séries”, se satisfait le chef de l'État.

Il prend aussi l'exemple d'Arte, réussite franco-allemande, et qui a pour ambition de s'étendre plus profondément en Europe. Depuis des années, certains programmes disponibles en ligne sont sous-titrés dans d'autres langues que le français ou l'allemand, en anglais, en espagnol, en italien ou encore en polonais. Emmanuel Macron admet qu'Arte opère “à une échelle très différente” des services de streaming vidéo les plus populaires, mais considère que le travail effectué avec Arte “est très important”.

Sur une note d'humour, il espère qu'Emily in Paris fasse son retour dans la capitale française après une virée à Rome dans la saison 5. Selon lui, la série est “super positive en termes d’attractivité pour le pays”.

Source : Variety