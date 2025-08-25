Tous les réseaux sociaux vous suivent à la trace, mais qui est (de loin) le pire ?

Une étude montre comment plusieurs applications de réseaux sociaux parmi les plus utilisées collectent des informations sur notre position. Parmi elles, il y en a une qui décroche la palme haut la main.

“Voulez-vous accorder l'accès à votre position ?“. Cette phrase, vous l'avez sûrement vu de nombreuses fois à l'installation d'une application mobile. Parfois c'est nécessaire au bon fonctionnement de cette dernière. Mais dans la plupart des cas, le bénéfice pour vous, utilisateur, est moins évident. Vous vous dites peut-être que ça ne peut pas vous nuire au fond. Pourtant savoir où l'on se trouve peut en dire beaucoup. Plus qu'on ne le pense en tout cas.

Savoir où vous travaillez peut permettre d'estimer votre salaire par exemple. Si vous passez régulièrement par un centre médical, il est possible d'en déduire que vous avez un souci de santé qui dure. Voire de quoi il s'agit si l'établissement est spécialisé dans certaines pathologies. En résumé : votre position permet de dresser un portait assez précis de qui vous êtes. Une aubaine pour les applications qui reposent sur ce genre de données, au sommet desquelles on trouve les réseaux sociaux. Parmi eux, il y en a des plus gourmands que d'autres à ce niveau.

Sur mobile, ce réseau social est vraiment le pire des stalkers

Une étude menée par Surfshark sur les applications de réseaux sociaux les plus populaires fait froid dans le dos. Bien sûr qu'ils collectent des données de géolocalisation, ne soyons pas naïfs, mais à ce point-là… Précisons d'abord qu'il faut distinguer la position précise de la position estimée. Le rapport se centre sur la première en se basant sur les informations présentes sur l'App Store au 11 août 2025.

Lire aussi – Alerte rouge : le Wi-Fi permet de vous espionner avec une efficacité terrifiante, voici comment

Le grand “gagnant” est X (Twitter) : par défaut, la plateforme d'Elon Musk récolte votre position précise pour tous les buts autorisés. Cela comprend vous suivre à la trace, littéralement, afficher des publicités ciblées, personnaliser l'application ou encore alimenter les analyses du service. En bas du tableau, on trouve LinkedIn et YouTube. Notez que TikTok et Reddit n'entrent pas dans le classement et pour cause : les deux réseaux sociaux se servent uniquement de la position estimée.

Comment empêcher les réseaux sociaux de connaître votre position exacte

Cela étant dit, que pouvez-vous faire à votre niveau ? Déjà, oubliez l'utilisation d'un VPN. Il masque votre adresse IP, mais pas les données GPS ou celles des réseaux proches de vous dont se servent parfois les applications. Le plus simple est de passer en revue les plateformes que vous utilisez et de faire un tour dans leur paramètres. Exemple avec X :

Touchez votre avatar en haut à gauche puis Paramètres et support pour faire apparaître Paramètres et confidentialité. Une fois dans le menu, naviguez dans Confidentialité et sécurité puis Informations de localisation. Désactivez les deux options visibles : Personnaliser en fonction des lieux où vous êtes allé et Personnaliser en fonction d'une localisation précise. Appuyez sur Paramètres Explorer. Vous arrivez sur une nouvelle page où il faudra désactiver Afficher du contenu pour la localisation et Tendance pour vous.

Chaque application possède ses propres chemins d'accès vers les paramètres similaires, n'hésitez pas à fouiller. N'oubliez pas également de couper votre localisation et les connexions Wi-Fi ou Bluetooth quand vous ne vous en servez pas. En plus de protéger l'accès à votre position, cela vous fera économiser de la batterie. Votre smartphone vous remerciera.