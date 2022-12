Elon Musk voit sa fortune chuter de 160 milliards d’euros en 2022, la fête est finie

2022 aura vraiment été une année noire pour l’économie mondiale. Les personnalités les plus riches des États-Unis ont perdu un total de 660 milliards de dollars, et c’est Elon Musk qui a vu sa fortune décliner le plus.

Depuis l’annonce du rachat de Twitter au début de l’année 2022 pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a vu sa fortune s’effacer petit à petit. Le milliardaire a dû vendre des actions de Twitter en masse pour financer le désastre, ce qui a eu de grosses répercussions sur la valeur de Tesla. L’entreprise a vu sa capitalisation boursière chuter de 70 % en 2022.

Parmi les autres facteurs qui nuisent à l'action Tesla, citons les craintes croissantes d'une récession économique en 2023, qui risquerait de porter atteinte à la croissance des ventes de l'entreprise, et la hausse des taux d'intérêt, qui rend les actions de croissance comme Tesla moins attrayantes pour les investisseurs.

2022 est une véritable année noire pour la fortune d’Elon Musk

Cette énorme baisse a été suffisante pour faire perdre à Elon Musk sa position d’homme le plus riche au monde. Son remplaçant n’est autre que le magnat du luxe français Bernard Arnault, qui est le cofondateur et le PDG de LVMH. Sa fortune est également estimée à 30 milliards de plus que celle d’Elon Musk.

Alors qu’Elon Musk pesait près de 300 milliards de dollars au début de l’année, le milliardaire ne détiendrait aujourd’hui qu’environ 130 milliards, soit une chute de pas moins de 170 milliards en seulement un an. Le milliardaire est donc encore très loin de faire faillite, mais il n’est pas très loin de quitter le podium des hommes les plus riches au monde.

Selon Bloomberg, la participation de Musk dans SpaceX est désormais son actif le plus précieux, qui vaut environ 47 milliards de dollars. Parallèlement, la participation de Musk dans Tesla vaut environ 40 milliards de dollars, tandis que ses options sur Tesla valent 28 milliards de dollars supplémentaires.

Elon Musk n’est pas le seul milliardaire à avoir vu sa fortune chuter en 2022, puisque Jeff Bezos aurait lui aussi perdu près de 80 milliards de dollars. De son côté, le PDG de Meta Mark Zuckerberg aurait perdu 78 milliards de dollars.