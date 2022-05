Elon Musk ne manque pas d'ambitions au sujet de Twitter. Le patron de Tesla souhaite quadrupler le nombre d'utilisateurs du réseau social dans les 6 années à venir. Pour y parvenir, le milliardaire compte développer de nouveaux abonnements premium, réduire les publicités, engager des ingénieurs et développer une activité de paiement.

Malgré la défiance affichée par les employés et le conseil d'administration, Elon Musk est parvenu à s'emparer de Twitter pour la somme de 44 milliards de dollars. Le fondateur de Tesla et SpaceX ambitionne d'apporter de grands changements au réseau social. Musk a déjà révélé son intention d'assouplir la modération des contenus, qui s'apparente trop souvent à de la censure à ses yeux, et à faire payer certains utilisateurs pour des fonctions premiums. Sans surprise, seules les marques et les gouvernements devraient passer à la caisse.

Pour l'heure, le milliardaire est resté plutôt flou sur ses intentions. Fidèle à ses habitudes, Elon Musk alterne entre plaisanteries potaches et propositions sérieuses. Pour en savoir plus sur les plans de l'homme le plus riche au monde, le New York Times a mis la main sur un “pitch deck” présenté par Musk aux investisseurs de Twitter. Un pitch deck est une courte présentation qui permet de définir les objectifs d'un projet en vue d'obtenir un investissement. Dans ce cas-ci, Musk tente d'obtenir l'aval des actionnaires du réseau social.

Elon Musk dévoile comment il souhaite transformer Twitter d'ici 2028

Tout d'abord, Elon Musk a annoncé son intention de quintupler les revenus annuels de Twitter. D'ici 2028, le milliardaire veut que le réseau social engrange 26,4 milliards de dollars tous les ans. L'an dernier, la plateforme n'a pas gagné plus de 5 milliards de dollars, malgré une croissance soutenue au fil des ans. Pour parvenir à tenir sa promesse, l'entrepreneur prévoit notamment de facturer certains services premium aux marques.

L'abonnement à trois euros par mois, Twitter Blue, mis en place en 2021 aux Etats-Unis, devrait servir de base aux projets du nouveau propriétaire. Elon Musk planche également sur un nouvel abonnement, mystérieusement baptisé X. Ce forfait, dont les contours sont encore inconnus, compterait 104 millions d'utilisateurs en 2028. Il se pourrait que l'abonnement permettre de consulter Twitter sans être inondé d'annonces publicitaires.

En parallèle, le richissime homme d'affaires veut réduire la dépendance de Twitter à la publicité. Actuellement, les revenus publicitaires représentent jusqu'à 90% des bénéfices du réseau social. D'ici 2028, la pub ne devrait plus représenter que 45% des revenus du groupe. Une baisse de 50%. Elon Musk vise 12 milliards de dollars de revenus générés par la pub et 10 milliards de dollars par les abonnements, qui pourraient être facturés en Dogecoin.

La présentation d'Elon Musk prévoit aussi de développer l'activité de paiement de l'entreprise. Actuellement, Twitter se contente de vendre des abonnements Twitter Blue aux Etats-Unis et de proposer des pourboires en lignes aux créateurs. Cette activité ne génère encore que peu d'argent. En 2028, le nouveau propriétaire assure que l'activité de paiement de Twitter engrangera 1,3 milliard de dollars. Les services de paiement, probablement liés au secteur des cryptomonnaies, seront développés dès l'année prochaine. Elon Musk assure que ces nouveautés généreront 15 millions de dollars en 2023.

Contrairement à ses premières affirmations, l'entrepreneur se réserve le droit de licencier une partie des employés de Twitter pour accroître la rentabilité de la firme. Elon Musk estime que Twitter ne comptera que 8 332 employés en 2023, contre 9 225 en 2022. Dans un second temps, le milliardaire souhaite engager de nouveaux ingénieurs, ce qui portera le nombre de salariés à 11 072 en 2025.

931 millions d'utilisateurs Twitter en 2028, le pari d'Elon Musk

Grâce à ces changements et nouveautés, le patron de Tesla espère que Twitter comptera 931 millions d'utilisateurs d'ici 2028. L'an dernier, le réseau social n'avait encore recensé que 217 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. La croissance du parc d'utilisateurs s'est progressivement ralentie au cours des dernières années. Grâce aux abonnements, Elon Musk espère bien relancer la machine. Il table d'ailleurs sur 69 millions d'utilisateurs de Twitter Blue d'ici 2025 et 159 millions en 2028.

Fort d'un parc d'usagers en pleine expansion, le futur PDG temporaire de Twitter compte donner un coup de fouet aux bénéfices engrangés par l'entreprise. Dans le pitch présenté aux actionnaires, Elon Musk affirme vouloir parvenir à un revenu moyen par utilisateur de 30,22 dollars, en hausse de 5,39 dollars par rapport à la dernière annonce de la firme.

Cette hausse des bénéfices devrait permettre à Elon Musk de gonfler la réserve d'argent de Twitter. Soucieux de convaincre les investisseurs, l'entrepreneur américain assure que le réseau social disposera de 9,4 milliards de dollars de trésorerie en 2028. Le patron de Tesla parviendra-t-il à tenir ses promesses ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : New York Times