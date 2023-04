Elon Musk vend désormais des chalumeaux qui coûtent évidemment un bras

Le décollage de Starship a été un échec criant, mais qu'à cela ne tienne, Elon Musk a su rebondir en fiasant ce qu'il sait faire de mieux : vendre des produits dérivés une fortune. Après la bière, la tequila et le parfum, voici donc le chalumeau SpaceX, qui prend la forme d'une fusée de l'entreprise. Le tout pour la bagatelle de 175 dollars, rien que ça.

Douche froide hier pour tous ceux qui ont regardé attentivement le live de SpaceX pour le premier lancement de Starship, sa fusée géante. Suite à un problème technique, la firme n'a pas eu d'autres choix que d'annuler au dernier moment. Coup dur pour les adeptes d'exploration spatiale, mais aussi pour Elon Musk qui avait visiblement prévu de capitaliser sur l'événement pour renflouer les caisses de son entreprise.

Néanmoins, ce petit désagrément ne l'a pas visiblement pas empêché de sauter le pas. Aujourd'hui, le milliardaire a en effet fait la promotion d'un tout nouveau produit dérivé – encore un. Qui n'a jamais pensé à se munir d'un chalumeau ayant la forme d'une fusée ? Probablement tout le monde, à part Elon Musk donc. Sur la boutique en ligne de SpaceX, vous pourrez ainsi très prochainement acheter cet objet pour le moins insolite.

Encore un produit dérivé signé Elon Musk dont vous ne voulez pas

Bien sûr, on reconnaît la patte du milliardaire – comprenez son humour douteux – derrière la page de présentation de l'article. “Parfois, on a juste envie de caraméliser le sucre d'une crème brûlée ou de faire fondre du fromage sans sous-entendu.” Hilarant. Les connaisseurs sauront que l'homme d'affaires n'en est pas à son ccoup d'essai. On peut citer la bière Tesla, la tequila Tesla et l'inoubliable parfum à l'odeur de cheveux brûlés.

Si vous avez malgré tout l'envie irrésistible d'acquérir ce chalumeau, sachez que celui-ci coûte tout de même 175 dollars. De plus, il faudra attendre le troisième trimestre 2023 pour que les premières livraison aient lieu. De fait, on ne peut appeler à la patience. Qui sait, l'envie vous sera peut-être passée d'ici là.