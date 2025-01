Elon Musk promet encore une « conduite autonome sans supervision » chez Tesla, mais pour quand ?

Elon Musk annonce le début de la conduite autonome « sans supervision » chez Tesla. Mais face aux déclarations répétées du PDG, le scepticisme persiste.

Tesla a récemment diffusé une vidéo présentant des véhicules quittant seuls l’usine de Fremont pour rejoindre des zones de chargement. Si la séquence montre une avancée technique, elle reste limitée : les voitures circulent à basse vitesse sur 1,9 km de routes privées, un scénario similaire à une démonstration réalisée en 2023 sur le site de Warner Bros. Loin, donc, des promesses d’autonomie totale sur route ouverte.

Elon Musk a pourtant salué cette vidéo en affirmant que « la conduite autonome sans supervision commence ». Un discours familier. Depuis 2018, le dirigeant évoque régulièrement des échéances non tenues : un trajet sans conducteur entre New York et Los Angeles promis pour 2018, une autonomie « sans supervision » annoncée chaque année depuis 2020. Aujourd’hui, Musk repousse l’objectif à « mi-2025 en Californie et au Texas ». Une projection de plus, alors que le système FSD actuel nécessite encore une vigilance constante.

Des progrès réels, mais un calendrier irréaliste

Si la technologie de Tesla impressionne par sa capacité à gérer des environnements complexes, elle demeure perfectible. Les utilisateurs du FSD le savent : les interventions humaines restent fréquentes. Ashok Elluswamy, responsable du projet, tempère lui-même l’enthousiasme en évoquant « une question de temps avant un déploiement public ». Un temps qui s’étire, alors que Tesla commercialise depuis des années une option « conduite autonome » présentée comme imminente.

Cette communication agressive transforme ce qui pourrait être perçu comme une innovation remarquable en source de défiance. Sans les annonces répétées de Musk, le FSD serait sans doute salué comme un système d’aide à la conduite parmi les plus aboutis. Mais en surexposant des promesses non tenues, Tesla risque de discréditer ses réelles avancées.

Pour les experts, une vraie autonomie sans supervision reste un horizon lointain, bien au-delà des déclarations spectaculaires. Il reste maintenant à voir si les règlementations arriveront à suivre les avancées faites dans le domaine, puisqu’on imagine encore mal l’Europe autoriser la conduite sans supervision avant encore un long moment.