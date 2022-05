Elon Musk prédit sa propre mort dans un tweet mystérieux

Sur Twitter, Elon Musk a écrit qu’il pourrait mourir « dans des circonstances mystérieuses ». Le milliardaire n’a pas donné plus de précisions, mais il y a fort à parier que cette annonce soit en lien avec son récent rachat du réseau social qui a soulevé un vaste mécontentement parmi les utilisateurs. Le tout n’est probablement qu’une plaisanterie provocatrice dont il a secret.

Décidément, on n’arrête plus Elon Musk. Depuis quelques jours, le milliardaire se sent pousser des ailes et repousse chaque jour un peu plus les limites du raisonnable sur Twitter, sa plateforme de prédilection. Il y a quelques jours, il s’en est même pris à la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez, qui cela dit ne s’est pas laissée faire. Néanmoins, cela ne l’empêche pas de continuer ses frasques et de poster des phrases toutes plus farfelues les unes que les autres.

C’est ainsi qu’Elon Musk s’est mis à prévoir sa propre mort. « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, j’ai été ravi de vous connaître ». Voilà le dernier tweet posté par l’homme d’affaires. Comme on pouvait s’y attendre, les commentaires ont été envahis de fans qui ont pris la déclaration au premier degré, et qui implorent le milliardaire de faire attention à lui. Malgré tout, il paraît plus raisonnable de considérer que cela n’est qu’une plaisanterie — de bon ou mauvais goût, on vous laissera en juger.

Elon Musk plaisante de sa propre mort sur Twitter

En effet, alors qu’il était déjà particulièrement controversé, Elon Musk n’a pas vraiment fait du bien à sa cote de popularité en rachetant Twitter. La transaction fait grandement débat sur la plateforme depuis plusieurs jours, notamment à cause des plans assez flous pour être inquiétants qu’a le milliardaire à son encontre. Le 5 mai, 26 ONG ont notamment appelé à boycotter le réseau social en signe de contestation.

Il est donc très probable que ce tweet faussement prémonitoire fasse référence à la vague de colère qui soulève Twitter depuis deux semaines. Autrement dit, ses fans peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Si Elon Musk a bel et bien une armée de détracteurs qui ne manque pas de dénoncer ses travers, il y a peu de chances que cette contestation mène à un assassinat secret.